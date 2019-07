The Mobility House hat als Umsetzungspartner nähere Details zum Hamburger Projekt ELBE veröffentlicht, in dessen Rahmen in der Hansestadt bis zu 7.400 private Ladepunkte für Elektroautos an Gebäuden, auf Firmenarealen und in Parkhäusern entstehen sollen. Gefördert werden demnach je nach Antragsteller zwischen 40 und 60 Prozent der Kosten. Bezuschusst werden die Ladehardware, vorbereitende technische ...

