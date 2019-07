DETROIT, July 24, 2019.



Die Vereinigten Staaten sind der erste Markt, auf den sich TherapyLine außerhalb Kanadas begibt und es ist ein Markt, den TherapyLine rasch ausbauen möchte. "Dies ist für uns ein sehr wichtiger Markt und obwohl eine Mehrheit von Muslimen in großen Ballungsgebieten lebt, gibt es immer noch sehr viele, die an abgelegenen Orten wohnen, an denen es sehr wenige Muslime und kaum eine Möglichkeit gibt, einen muslimischen Therapeuten aufzusuchen," sagte Gründer und ehemaliger Fortune-500-Finanzanalytiker Faisal Khan.

Depressionen sind in den letzten zehn Jahren in der muslimischen Welt angestiegen und wurden durch die amerikanischen Wahlen im Jahr 2016 nur noch gravierender mit weltweit zunehmender Fremdenfeindlichkeit. Im Jahr 2016 berichteten 60 % der Muslime über Diskriminierungen in Bezug auf die Religion, mehr als alle anderen religiösen Gruppen in den Vereinigten Staaten, und Daten von Basit und Hamid zeigen, dass 43 % der Muslime an Anpassungsstörungen leiden, was viele Muslime dazu veranlasst hat, sich mentale Unterstützung zu suchen. Hotlines, die von freiwilligen Muslimen in ganz Nordamerika beantwortet werden, erhalten Tausende von Anrufen pro Jahr, sind aber häufig davon überwältigt, psychische Gesundheit für Muslime und islamische Beratung (Mental Health for Muslims and Islamic Counseling) bereitzustellen, was nur beweist, wie viele Muslime Hilfe suchen.

Obwohl es viele gibt, die Hilfe brauchen, herrscht unter Muslimen aufgrund des Stigmas, das mit dem Aufsuchen eines Beraters zusammenhängt, auch eine gewisse Zurückhaltung, sich wirklich psychische Hilfe zu suchen. "Muslim Mental Health ist ein Thema, das in der muslimischen Welt selten angesprochen wird und sogar als Tabu angesehen wird, das aber wichtig ist. Die Verbindung zu einem lizenzierten Therapeuten, der die einzigartigen Umstände, religiöse und kulturelle Ansichten, die nur ein Muslim verstehen kann, kennt, ist neben der Anonymität ein sehr wichtiger Aspekt dieses Dienstes. So kann vielen Muslimen eine Therapie bereitgestellt werden, die sie zuvor nicht aufgesucht hätten," sagte Khan.

Der erste Bundesstaat, in dem TherapyLine eingeführt wird, ist Michigan. Anschließend soll TherapyLine auf New York, Illinois und Minnesota ausgeweitet werden.