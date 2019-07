Die FinTech Group, an der bekanntlich die Österreichische Post mit 6,27 Prozent (laut FinTech-Homepage) beteiligt ist, verzeichnet eigenen Angaben zufolge "Rekord-Halbjahreszahlen". Insbesondere steuere das Online-Brokerage Geschäft flatex einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg bei. Mit über 22.000 Neukunden in Deutschland und Österreich hätten sich in den ersten sechs Monaten so viele Neukunden wie noch nie für das mehrfach ausgezeichnete Geschäftsmodell von flatex entschieden, betont das Unternehmen. Aufgrund des "Erfolges im ersten Halbjahr sowie dem vielversprechenden Markteintritt in Holland" passt das Management der FinTech Group die erwartete EBITDA-Marge für das Jahr 2019 auf 31% an (bisher 29%), wie es heißt. Die FinTech-Group-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...