Geng Ruguang, seit 2009 in dieser Position, hat sein Amt mit 31. Dezember 2019 niedergelegt, teilte FACC am Donnerstagnachmittag mit. Bestellt war er bis zur Hauptversammlung 2021. Sein Nachfolger wird ab 1. Jänner 2020 sein bisheriger Stellvertreter Pang Zhen. FACC-Aktien geben am frühen Donnerstagabend im Wiener Handel 1,48 Prozent ab auf 11,35 Euro. tsk/ln APA

