WKÖ-Präsident Harald Mahrer hat am MittwochForderungen an die nächste Regierung für nachhaltigen undwirtschaftlichen Klimaschutz vorgestellt. Er will mehr öffentlicheaber auch private Mittel dafür, er ist gegen "Schlumpfbudgets" imKlimabereich. Zudem sollen drohende Strafzahlungen jährlich bei derOeNB rückgestellt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...