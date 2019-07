FRANKFURT (Dow Jones)--Die Schwäche in der deutschen Stahlbranche hat sich auch im Juni fortgesetzt. Die Produktion von Rohstahl ging im zurückliegenden Monat um 5,8 Prozent auf 3,4 Millionen Tonnen zurück, wie es in einer Mitteilung der Wirtschaftsvereinigung Stahl heißt. Damit setzt sich Abschwung in der Branche fort, die unter der Flaute in der wichtigen Automobilindustrie leidet. Bezogen auf das gesamte erste Halbjahr fiel die Erzeugung um 5,1 Prozent auf 20,7 Millionen Tonnen.

July 24, 2019 07:07 ET (11:07 GMT)

