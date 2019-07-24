FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 24.07.2019 NICHT EX DIVIDENDE GEHANDELT. DER EX-TERMIN WURDE STORNIERT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH LEIDER ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL NOT BE 24.07.2019. THE EX-EVENT WAS CANCELLED. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
AOT XFRA NL0000335578 BINCKBANK N.V. EO -,10
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL NOT BE 24.07.2019. THE EX-EVENT WAS CANCELLED. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
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