Der Airbus A350 scheint zum Erfolgsprodukt zu werden. Die Airline der Volksrepublik, die "Air China", will den Bestand an Flugzeugen des europäischen Gemeinschaftsunternehmens Airbus weiter aufbauen. Air China bestellt weitere 20 Exemplare. Das chinesische Unternehmen Air China hat vor weniger als einem Jahr, am 23. November 2018, das erste Flugzeug vom Typus A350 übernommen. Am 28. Mai hat Airbus das letzte der bestellten 10 Flugzeuge einer Bestellung aus dem Jahr 2010 an die Chinesen ausgeliefert. ... (Mark de Groot)

