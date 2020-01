Zum wiederholten Male kann der europäische Boeing-Konkurrent Airbus SE (NL0000235190) direkt und indirekt von den Problemen Boeings profitieren.Seit Monaten laboriert Boeing mit den Problemen des Mittelstreckenjets 737 Max. Nach dem Absturz von 2 Flugzeugen dieses Typs erhielt dieser ab Frühjahr 2019 weltweit Startverbot, was Boeing in heftige Turbulenzen stürzte. In der Folge wurde die Produktion dieser Serie sogar ganz eingestellt, und neueste Zahlen deuten darauf hin, dass Airbus Boeing 2019 als weltgrößten Flugzeughersteller abgelöst hat.Das schwarze Boeing-Jahr 2019Das Startverbot für diese Flugzeugklasse begann am 10.03.2019, als Ethiopian Airlines nach einem Absturz die Nutzung seiner ganzen 737-Max-Flotte einstellte. Einen Tag später verhängte China ein Startverbot, und am 15.03.2019 ließ Oman Air als letzter verbleibender Nutzer der Boeing 737 Max seine Flugzeuge dieser Klasse am Boden. Bereits am 13.03.2019 hatte die US-Bundesluftfahrtbehörde FAA ein weltweites Startverbot angeordnet, welches bis heute gilt. Dieses soll nach FAA-Angaben erst aufgehoben werden, wenn eine Liste von offenen Punkten im Rahmen des Zertifizierungsprozesses erfolgreich abgearbeitet wurde. Mit einer raschen Aufhebung ist derzeit aber nicht zu rechnen.

