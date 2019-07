Die Gewerkschaft IG Metall stellt sich einer Übernahme von Osram durch den österreichischen Rivalen ams entgegen. In diesem Fall drohten eine Zerschlagung von Osram und ein massiver Stellenabbau, warnte IG-Metall-Vorstandsmitglied Jürgen Kerner am Mittwoch. "Das ist für uns nicht akzeptabel."Kerner griff ams massiv an: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...