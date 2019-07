Die NordLB hat die Einstufung für Covestro nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Halten" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Das Ergebnis des Kunststoffkonzerns habe die Konsensschätzung leicht übertroffen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv sei, dass Covestro trotz fortdauernden Wettbewerbsdrucks und der Unsicherheit auf wichtigen Absatzmärkten am Ausblick für das Gesamtjahr 2019 festhalte./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2019 / 12:55 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2019 / 12:59 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0080 2019-07-24/13:57

ISIN: DE0006062144