Euroraum-PMI sinkt wegen schwacher Industrie deutlicher als erwartet

Die Aktivität in der Privatwirtschaft des Euroraums hat sich im Juli schwächer als erwartet entwickelt. Der von IHS Markit erhobene aggregierte Einkaufsmanagerindex (PMI) sank auf 51,5 (Juni: 52,2) Punkte. Volkswirte hatten 52,1 Punkte prognostiziert. Der Industrie-PMI ging auf 46,4 (47,6) Punkte zurück, den niedrigsten Stand seit sechseinhalb Jahren. Volkswirte hatten einen unveränderten Indexstand prognostiziert. Der Index des nicht-verarbeitenden Gewerbes sank auf 53,3 (53,6), was den Erwartungen entsprach.

Deutsche Industrie rutscht tiefer in die Rezession

Die Aktivität der deutschen Privatwirtschaft hat im Juli langsamer als im Vormonat zugenommen, wobei die Industrie entgegen den Erwartungen noch tiefer in die Rezession rutschte. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) des verarbeitenden Gewerbes sank auf 43,1 (Juni: 45,0) Punkte. Volkswirte hatten einen unveränderten Indexstand prognostiziert. Der Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes verringerte sich auf 55,4 (55,8) Punkte. Erwartet worden war ein Rückgang auf 55,3. Der aus den Produktionskomponenten beider Wirtschaftsbereiche gebildete aggregierte Einkaufsmanagerindex ging auf 51,4 (52,6) Punkte zurück.

Nordea: Euroraum-Wirtschaft tief gespalten

Der unerwartet deutliche Rückgang des Einkaufsmanagerindex der Euroraum-Industrie deutet nach Aussage von Nordea darauf hin, dass sich die Spaltung zwischen verarbeitendem und nicht-verarbeitendem Gewerbe vertieft hat. Volkswirt Jan von Gerich weist darauf hin, dass die Auftragseingänge der Industrie aus dem Ausland im Juli auf mehrjährige Tiefstände gefallen seien, nicht aber die gesamten Bestellungen.

Commerzbank: EZB senkt am Donnerstag Einlagensatz

Die Commerzbank sieht sich durch den unerwartet deutlichen Rückgang des Industrie-Einkaufsmanagerindex des Euroraums in ihrer Erwartung bestätigt, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik bereits in dieser Woche entschlossen lockern wird. Volkswirt Bernd Weidensteiner schreibt in einem Kommentar: "Wir gehen weiterhin davon aus, dass die Mannschaft um EZB-Präsident Draghi den Einlagensatz um 20 Basispunkte auf dann minus 0,6 Prozent senkt."

EZB: Kreditvergabe an Unternehmen wächst mit konstantem Tempo

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum ist im Juni konstant geblieben. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen wie im Vormonat mit einer Jahresrate von 3,8 Prozent. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs mit einer ebenfalls unveränderten Jahresrate von 3,3 Prozent, worunter die Kredite für den Hauskauf mit einer konstanten Jahresrate von 3,4 Prozent zunahmen und die Konsumentenkredite um 6,3 (6,1) Prozent.

EZB teilt bei Dollar-Tender 11,3 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 11,3 Millionen US-Dollar an eine Bank zugeteilt. In der Vorwoche hatte ein Institut eine Summe von 11,2 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 2,85 (zuvor: 2,89) Prozent.

Europäische Wirtschaftsverbände warnen vor Eskalation des Brenner-Streits

Führende europäische Industrieverbände haben vor einer Eskalation des Streits um den Brenner-Transitverkehr gewarnt und die EU-Kommission zum Handeln gedrängt. Die Route sei "essentiell für das Funktionieren der europäischen Wertschöpfungsketten", schrieben der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) sowie Wirtschaftsvereinigungen aus Frankreich, den Niederlanden, Belgien und Italien in einem Brief an EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc.

Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin vereidigt

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer ist in ihrem neuen Amt als Bundesverteidigungsministerin vor dem Bundestag vereidigt worden. In einer Sondersitzung des Parlaments, für die die Abgeordneten aus der Sommerpause nach Berlin beordert worden waren, legte Kramp-Karrenbauer eine Woche nach ihrer Ernennung zur Nachfolgerin von Ursula von der Leyen den Amtseid mit dem Zusatz "so wahr mir Gott helfe" ab.

Kramp-Karrenbauer will Trendwende bei Bundeswehr-Finanzierung fortführen

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat eine Verstetigung der bei der Bundeswehr bereits eingeleiteten "Trendwenden" als Schwerpunkt für ihr neues Amt bezeichnet und in diesem Zusammenhang auch die Finanzierung genannt.

SPD: Kramp-Karrenbauers Forderung nach deutlich mehr Geld passt nicht

Die SPD hat vor der am Mittag geplanten Vereidigung von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer als neue Bundesverteidigungsministerin erneut Kritik an deren Ernennung geübt und ihre Forderung nach einer deutlichen Erhöhung der Rüstungsausgaben zurückgewiesen. "Mich hat ein bisschen gestört, dass sie anfängt und gleich mehr Geld fordert", sagte SPD-Haushaltssprecher Johannes Kahrs im ARD-"Morgenmagazin".

Özdemir rechnet mit hohen Maut-Entschädigungszahlungen

Nach dem Scheitern der Pkw-Maut vor dem Europäischen Gerichtshof rechnet der Vorsitzende des Bundestags-Verkehrsausschusses, Cem Özdemir (Grüne), mit Entschädigungszahlungen für die gekündigten Betreiberfirmen von bis zu einer halben Milliarde Euro. Özdemir sagte im Deutschlandfunk, er gehe davon aus, dass das Ministerium einen genauen Überblick habe.

Regierung skeptisch bezüglich Seeschutzmission gegen Iran

Die Bundesregierung hat sich zurückhaltend zum britischen Vorschlag einer europäischen Seeschutzmission gegen den Iran geäußert. Es sei "heute noch zu früh, über eine mögliche deutsche Beteiligung zu sprechen", sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Berlin. Zwar beteilige sich Deutschland "intensiv" an den Gesprächen über eine mögliche Mission. Doch "die Forderung einer deutschen militärischen Beteiligung ist bislang nicht Teil der Beratungen", so der Sprecher.

Umfrage: Ostdeutsches Identitätsgefühl nutzt AfD und Linkspartei

Die AfD und die Linkspartei profitieren laut einer Studie vom ostdeutschen Identitätsgefühl. Anhänger der beiden Parteien identifizierten sich stark mit Ostdeutschland und weniger mit der gesamten Bundesrepublik, wie die in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom Mittwoch veröffentlichte Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach ergab. 59 Prozent der ostdeutschen Linken-Anhänger und 62 Prozent der AfD-Anhänger gaben an, sich in erster Linie als Ostdeutsche zu sehen.

Verfassungsrichter weisen AfD-Klage zu Kürzung von Wahlliste in Sachsen ab

Das Bundesverfassungsgericht at die Verfassungsbeschwerde der AfD wegen der Kürzung ihrer Landesliste zur sächsischen Landtagswahl abgewiesen. Die Beschwerde wurde aus formalen Gründen nicht zur Entscheidung angenommen, wie das Gericht am Mittwoch in Karlsruhe mitteilte. Der sächsische Landeswahlausschuss hatte am 5. Juli entschieden, dass die AfD bei der Wahl am 1. September nur mit 18 Listenbewerbern antreten darf, obwohl die Partei insgesamt 61 Kandidaten aufgestellt hatte.

Ifo-Institut schlägt "Deutschen Bürgerfonds" als Altersvorsorge vor

Das ifo Institut hat eine allgemeine Pflicht zur Altersvorsorge über ein staatlich organisiertes Rentenprodukt vorgeschlagen. Der Bund solle über einen "Deutschen Bürgerfonds" Geld für die Bevölkerung am Aktienmarkt anlegen. Es sei aus ökonomischer Sicht "sinnvoll, eine allgemeine Pflicht zur Altersvorsorge vorzugeben, um zu verhindern, dass sich Einzelne auf sozialstaatliche Unterstützung im Alter verlassen", erklärte ifo-Präsident Clemens Fuest.

Pakistans Regierung will Gespräche mit Taliban führen

Der pakistanische Regierungschef Imran Khan hat Gespräche seiner Regierung mit den radikalislamischen Taliban angekündigt, um sich für die Beilegung des Afghanistan-Konflikts einzusetzen. Er werde sein Bestes geben, um die Taliban zu Verhandlungen mit der afghanischen Regierung zu bewegen, sagte Khan am Dienstag während seines US-Besuchs.

US-Kommandeur: Womöglich zwei iranische Drohnen vergangene Woche zerstört

Das US-Kriegsschiff "USS Boxer" hat nach Angaben von US-Militärvertretern in der vergangenen Woche nicht nur eine iranische Drohne am Persischen Golf zerstört, sondern womöglich noch eine zweite. "Wir sind sicher, dass wir eine Drohne heruntergeholt haben, wir könnten eine zweite getroffen haben", sagte der Kommandeur des US-Zentralkommandos Centcom, General Kenneth McKenzie, am Dienstag dem Sender CBS.

FRANKREICH

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Juli 50,0 (1. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Juli PROGNOSE: 51,5

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Juni war 51,9

Einkaufsmanagerindex Service Juli 52,2 (1. Veröff.)

USA

MBA Market Index Woche per 19. Juli -1,9% auf 490,8 (Vorwoche: 500,2)

MBA Purchase Index Woche per 19. Juli -1,6% auf 260,8 (Vorwoche: 265,1)

MBA Refinance Index Woche per 19. Juli -2,1% auf 1.789,8 (Vorwoche: 1.827,3)

