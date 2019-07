Frankfurt (www.fondscheck.de) - Im Juni konnten die europäischen Aktienmärkte Gewinne erzielen, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniDividendenAss A (ISIN LU0186860408/ WKN A0B822).Der EURO STOXX 50-Index habe 5,9 Prozent gewonnen, der marktbreite STOXX Europe 600-Index habe 4,3 Prozent fester geschlossen. Die im MSCI Europe Small Cap-Index gelisteten Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung hätten ein Plus von 2,9 Prozent verzeichnet. Gestützt worden seien die europäischen Aktienmärkte vor allem von Signalen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank Federal Reserve (FED), die Geldpolitik aufgrund der schwächelnden globalen Konjunktur und des Handelskonflikts in den nächsten Monaten expansiver zu gestalten. Es könnte noch in diesem Jahr zu Leitzinssenkungen in den USA und der Eurozone kommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...