Die Firma Box Energi plant den Aufbau eines Schnellladenetzwerks für E-Fahrzeuge in Großbritannien mit 2.500 Standorten bis zum Jahr 2025. Mindestens 100 Standorte sollen bereits im Januar 2020 in Betrieb sein. Das Ladenetz soll unter dem Namen Drive Energi operieren. Der Auftrag an den Ausrüster der Ladesäulen ist ebenfalls schon vergeben: Der australische Anbieter Tritium soll mindestens 2.500 seiner ...

