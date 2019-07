Hausen (ots) - Als leidenschaftlicher Shisha-Raucher entwickelt man mit der Zeit meist sein eigenes individuelles Set-Up, das dem persönlichen Geschmack am ehesten entspricht. Die nahezu unendlich große Anzahl an Möglichkeiten, den Geschmack zu verändern und zu optimieren, zählt zu den wichtigsten Gründen, weshalb die Liebe zur Wasserpfeife auch bei uns in Deutschland immer größer wird. Mit der steigenden Beliebtheit wächst auch das Sortiment an verschiedenem Zubehör. Die meisten Shisha-Händler bieten neben Tabak und Pfeifen viele weitere Produkte an, mit denen sich die eigene Ausstattung ergänzen lässt. Die meisten Zubehörprodukte versprechen dem Raucher, für besseren und längeren Genuss zu sorgen. Doch welche Anschaffungen lohnen sich wirklich? Sheesha24.de stellt das wichtigste Zubehör vor, das bei niemandem fehlen sollte:



Die absolute Grundausstattung für Naturkohle-Nutzer



Für jeden, der aus Geschmacksgründen auf selbstzündende Kohle verzichten will, ist der Kauf eines gas- oder strombetriebenen Kohleanzünders, oder auch Brenner genannt, eine gute Wahl. Mit dem passenden Gerät lässt sich Naturkohle bequem in kurzer Zeit anzünden, ohne dass Herdplatten und Finger schmutzig gemacht werden müssen. Darüber hinaus sollte auch ein Kohlebehälter bei jedem Shisha-Equipment dazugehören. Nach dem Entzünden kann die Kohle dort sicher weiter vorglühen, bis sie Betriebstemperatur erreicht. Vom Kohlekorb aus kann die Kohle anschließend problemlos zur Shisha transportiert werden.



Sinnvolles Zubehör für mehr Hygiene



Hygiene ist bei Shisha-Rauchern ein wichtiges Thema, dass jeder ernst nehmen sollte. Um dauerhaft guten Geschmack erleben zu können und sich vor Infektionen zu schützen, zählen rostfreie Schläuche und Hygiene-Mundstücke zu den sinnvollsten Anschaffungen. Gerade wer gerne gemeinsam mit mehreren Personen raucht, sollte genügend Einweg-Mundstücke vorrätig haben. Bei vielen Händlern, wie Sheesha24.de, sind Hygiene-Mundstücke in großen Vorteilspaketen erhältlich. Bei sämtlichen Wasserpfeifen, die standardmäßig mit einem Drahtspiralen-Schlauch ausgestattet sind, wird früher oder später der Kauf neuer Schläuche nötig. Dabei sollte man unbedingt auf rostfreie Modelle achten. Besonders beliebt sind etwa Silikon-Schläuche, die sich leicht und problemlos auswaschen lassen. Bei der Kaufentscheidung sollte außerdem auch die Länge eine Rolle spielen. In vielen Fällen bieten längere Modelle spürbar mehr Komfort.



Shisha-Tasche: Staubschutz und sichere Transportmöglichkeit



Um die Wasserpfeife sicher zur nächsten Shisha-Session im Freien oder zu Freunden zu transportieren, geht man mit der passenden Tasche auf Nummer sicher. Dank spezieller Polsterung muss man sich auf der Reise keine Sorgen um die empfindlichen Teile machen. Alle Bestandteile der Wasserpfeife finden in speziellen Shisha-Taschen ihren Platz und müssen somit nicht erst mühsam in Handtüchern eingewickelt werden. Doch nicht nur für den Transport macht die Anschaffung einer Shisha-Tasche Sinn. Gerade wenn sie für längere Zeit ungenutzt und in der Tasche verstaut bleibt, muss sie vor der nächsten Session nicht erst vom lästigen Staub befreit werden.Natürlich ist die Liste weiterer empfehlenswerter Zubehörartikel unendlich lang. Bei vielen Dingen, wie Molasse-Fängern, Reinigungsmitteln oder Kaminaufsätzen sollte jeder für sich selbst entscheiden, was für das eigene Shisha-Erlebnis nötig ist. Dabei gilt wie so häufig: Die eigene Erfahrung ist meist der beste Ratgeber!



