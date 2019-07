Das Zahnfleisch ist das Fundament der Mundgesundheit, aber gerade der Zahnfleischrand bietet auch einen Zugang für Bakterien in den Körper. Die neue Oral-B Zahnfleisch Purify Zahncreme mit der speziell entwickelten Aktivschaum-Formulierung setzt genau da an sie reinigt sogar den Zahnfleischrand um künftigen Problemen vorzubeugen.

Grünkohl-Smoothies, strapaziöse Workouts, ausreichend Schlaf bei optimaler Raumtemperatur wir tun unser Bestes, um geistig wie körperlich gesund und fit zu bleiben. Dennoch leiden 60 Prozent der Bevölkerung regelmäßig an Zahnfleischproblemen1 meist sogar unentdeckt ohne zu wissen, wie wichtig unser Zahnfleisch für die Zahn- und Allgemeingesundheit, unsere Leistungsfähigkeit sowie das allgemeine Wohlbefinden ist. Werden Zahnfleischprobleme nicht behandelt, können sie zu chronischem Mundgeruch, Sensitivität bis hin zu Zahnverlust führen und werden sogar mit schwerwiegenden körperliche Erkrankungen wie Frühgeburten und Diabetes sowie Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen in Verbindung gebracht. Zur Erhaltung der Allgemeingesundheit ist es daher essentiell den empfindlichen Zahnfleischrand zu schützen, da gerade dieser einen Zugang für Bakterien in den Körper bietet. Oral-B hat speziell für diese Partie eine neue Zahncreme entwickelt und treibt außerdem die Bedeutung des Zahnfleischrands als Fundament der Mund- und damit auch Allgemeingesundheit voran.

Reinigung des Zahnfleisches

Die neue Oral-B Zahnfleisch Purify Zahncreme arbeitet mit einer speziellen Aktivschaum-Formel, um schwer zu erreichende Bereiche wie den Zahnfleischrand mit sanftem Schaum zu behandeln. Eigens entwickelt, um das Zahnfleisch zu reinigen und Zahnfleischprobleme zu reduzieren, enthält die Oral-B Zahnfleisch Purify Zahncreme Zinnfluorid, einen wirksamen antibakteriellen Inhaltsstoff, der das Wachstum von bakterieller Plaque und Giftstoffen kontrolliert. Die überlegene Zinnfluorid-Technologie reinigt und neutralisiert schädliche Plaque, welche sich entlang des Zahnfleischrandes ansammelt.

Oral-B Zahnfleisch Purify ist außerdem mit einem Kühlmittel konzipiert, das das Zahnfleisch während und nach dem Putzen beruhigt und ein wohltuendes Gefühl im Mund hinterlässt. "Gesundes und straffes Zahnfleisch sieht gut aus, schützt die Zahnhälse und ist ein wichtiger Faktor der Mundgesundheit. Bei Zahnfleischproblemen ist nicht nur eine gründliche und regelmäßige Putzroutine wichtig, sondern auch die Wahl der richtigen Zahncreme. Eine spezialisierte Zahncreme mit antibakterieller Wirkung kann hier den Unterschied ausmachen, da sie Plaquebakterien und Zahnfleischbluten reduziert.", sagt auch Prof. Dr. Ralf Rössler, Dekan und Gründer der University for Digital Technologies in Medicine and Dentistry in Luxemburg (DTMD).

Geschmäcker sind verschieden

"Tiefenreinigung" und "Extra Frisch" das sind die zwei Ausführungen der neuen Zahncreme mit allen Vorteilen am Zahnfleischrand. Während die "Tiefenreinigung"-Variante das Zahnfleisch sogar zwischen den Zähnen reinigt, bietet die Version "Extra Frisch" einen optimierten Geschmack für ein langanhaltendes Frischegefühl. Die neue Oral-B Zahnfleisch Purify Zahncreme ist ab September 2019 in den Varianten "Tiefenreinigung" und "Extra Frisch" für je 3.49 (UVP2) im Handel erhältlich.

1 FDI World Dental Federation. P&G communication messages: Global Periodontal Health Project.

2 Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter Gamble keinen Einfluss.

