Aktien des Baumaschinenkonzerns Caterpillar bewegen sich seit Oktober letzten Jahres in einer groben Seitwärtsphase zwischen 118 und 144,77 US-Dollar seitwärts. Mal tendiert die Aktie für einige Wochen abwärts, mal wieder aufwärts. Aktuell notiert das Papier nahe seiner oberen Begrenzung, allerdings lässt die vorbildliche Indikation mit einem Kursabschlag von gut 4 Prozent keinen guten Handelsstart für das Wertpapier erwarten. Offenbar drücken die Quartalszahlen auf die Stimmung der Anleger, interessierte Investoren können sich mit entsprechenden Short-Positionen eindecken und an einem Rückfall der Aktie partizipieren. An Volatilität dürfte es ohnehin nicht mangeln, rasche Anpassungen bei Short-Positionen werden unerlässlich.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...