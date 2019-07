Hamburg (ots) - Der Hamburger SV und NDR 2 vereinbaren erneut eine exklusive Medienpartnerschaft und gehen gemeinsam in die Saison 2019/20. Die vertragliche Vereinbarung wurde zwischen der HSV Fußball AG und der NDR Media GmbH, der Werbetochter des NDR, geschlossen. Finanziert wird die Zusammenarbeit nicht aus Mitteln des Rundfunkbeitrags, sondern aus Werbeeinnahmen. Die journalistische Unabhängigkeit des NDR bleibt unberührt.



NDR 2 wird auf verschiedenen Flächen im Volksparkstadion sichtbar sein und sich als Partner der HSV-Stiftung "Der Hamburger Weg" engagieren. Ein weiterer Bestandteil der Zusammenarbeit wird die NDR 2 Fanshow sein, die ab dem ersten Spieltag (HSV - Darmstadt 98, 28.07.) den Rahmen bei Heimspielen bildet.



Carsten Neitzel, Geschäftsführer NDR Media: "Mit der Kooperation haben wir die Möglichkeit, die Popularität von NDR 2 weiter zu steigern. Das Volksparkstadion ist eine gute Bühne dafür. Wir freuen uns deshalb auf die erneute Zusammenarbeit mit dem HSV. Dirk Böge bleibt als Stadionsprecher die bewährte NDR 2 Stimme im Hamburger Volkspark. Wir hoffen, dass wir den Verein durch eine möglichst erfolgreiche Saison begleiten können."



"Für uns hat es eine große Bedeutung, dass NDR 2 wieder unser Medienpartner ist. Nicht nur am Spieltag merken wir, mit welcher Leidenschaft und welchem Einsatz NDR 2 an unserer Seite steht und mit uns stets Bestmögliches erreichen möchte", ergänzt Henning Bindzus, Direktor Business Relations und Marke der HSV Fußball AG. "Wir freuen uns sehr, mit NDR 2 als verlässlichem Partner in die Saison 2019/20 zu gehen und zusätzlich mit Philipp Langer von Seiten des HSV Dirk Böge bei der Moderation zu unterstützen."



Johannes Haupt, Senior Director Team HSV bei Lagardère Sports, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, dass NDR 2 auch in der Saison 2019/20 Medienpartner des Hamburger SV ist. Sowohl in Bezug auf die Zielgruppenansprache als auch die mediale Präsenz der Werberechte profitieren NDR 2 und der HSV gleichermaßen von der neu geschlossenen Partnerschaft."



NDR 2 ist das meistgehörte Radioprogramm im Norden und wird jeden Tag von mehr als 2,6 Millionen Menschen eingeschaltet. Neben Informationen, Musik und Unterhaltung ist das Programm u. a. mit der NDR 2 Bundesligashow der "Sportsender Nummer 1" im Sendegebiet.



