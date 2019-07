Einhell Germany AG: Vorläufige Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2019 und Prognose zum 31.12.2019 DGAP-Ad-hoc: Einhell Germany AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Gewinnwarnung Einhell Germany AG: Vorläufige Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2019 und Prognose zum 31.12.2019 24.07.2019 / 15:11 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. "Ad-hoc-Meldung nach Artikel 17 MMVO" Vorläufige Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2019 und Prognose zum 31.12.2019 Die im Prime Standard der Deutschen Börse AG notierte Einhell Germany AG (ISIN: DE 0005654933) gibt folgende vorläufige Geschäftszahlen bekannt: Der Einhell-Konzern hat im ersten Halbjahr 2019 einen Umsatz von etwa 323 Mio. EUR, gegenüber 309,6 Mio. EUR im Vorjahr, erzielt. Das Ergebnis vor Steuern wird bei etwa 20,3 Mio. EUR liegen (i. Vj. 23,7 Mio. EUR). Die Rendite vor Steuern beträgt ca. 6,3% (i. Vj. 7,7 %). Ausblick: Aus heutiger Sicht wird der Konzern im Geschäftsjahr 2019 sein Umsatzziel von 605 Mio. EUR erreichen. Trotz erheblicher Unterstützung der Vertriebsaktivitäten durch unsere Einkaufsgesellschaften in Asien hat sich die Marge aufgrund des Preisdrucks am Markt reduziert. Die ursprünglich geplante Rendite vor Steuern in Höhe von 6,6% wird nicht erreicht werden können. Der Einhell-Konzern rechnet nunmehr mit einer Rendite vor Steuern in Höhe von ca. 5,5%. Landau/Isar, 24. Juli 2019 Der Vorstand 24.07.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Einhell Germany AG Wiesenweg 22 94405 Landau/Isar Deutschland Telefon: +49 (0)9951-942-166 Fax: +49 (0)9951-942-293 E-Mail: helmut.angermeier@einhell.com Internet: www.einhell.com ISIN: DE0005654933, DE0005654909 WKN: 565493, 565490 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 846125 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 846125 24.07.2019 CET/CEST ISIN DE0005654933 DE0005654909 AXC0217 2019-07-24/15:12