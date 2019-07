Mutares AG schließt formwechselnde Umwandlung in SE & Co. KGaA ab DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges Mutares AG schließt formwechselnde Umwandlung in SE & Co. KGaA ab 24.07.2019 / 15:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mutares AG schließt formwechselnde Umwandlung in SE & Co. KGaA ab - Umsetzung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 23. Mai 2019 - Geschäftsführende Mutares Management SE wird vertreten durch die Vorstandsmitglieder Robin Laik, Mark Friedrich, Dr. Kristian Schleede und Johannes Laumann - Voraussetzungen für schnelle Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit der Organe bleiben damit auch in Zukunft erhalten München, 24. Juli 2019 - Der Rechtsformwechsel der Mutares AG (ISIN: DE000A2NB650) in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) ist mit der heute erfolgten Eintragung in das Handelsregister abgeschlossen. Mutares firmiert ab sofort unter Mutares SE & Co. KGaA. Damit vollzieht Mutares die von der ordentlichen Hauptversammlung am 23. Mai 2019 beschlossene Umwandlung, mit dem Ziel, auch zukünftig die schnelle Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit der Organe zu erhalten. Die persönlich haftende Gesellschafterin Mutares Management SE wird durch ihre Vorstände die Geschäftsführung und Vertretung der Mutares SE & Co. KGaA übernehmen. Der Vorstand der Mutares Management SE setzt sich zusammen aus den ehemaligen Vorstandsmitgliedern der Mutares AG, Robin Laik (CEO), Mark Friedrich (CFO) und Kristian Schleede (CRO), ergänzt um Johannes Laumann (CIO). Informationen für Aktionäre der Mutares AG Alle Aktionäre der Mutares AG werden dieselbe Anzahl an Aktien an der Mutares SE & Co. KGaA halten wie vor dem Formwechsel an der Mutares AG. Die Zahl der ausgegebenen Stückaktien bleibt unverändert. Der Handel wird nahtlos fortgeführt. Die Umstellung in den Depots der Aktionäre erfolgt automatisch und ist für die Aktionäre provisions- und spesenfrei. Die bisherige ISIN DE000A2NB650, WKN A2NB65 und Tickersymbole MUX GR (Bloomberg) sowie MUXG.DE (Reuters) bleiben bestehen. Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2018 haben die Beteiligungen der Mutares einen konsolidierten Umsatz von EUR 865 Mio. erwirtschaftet und über 4.700 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA Corinna Lumpp Manager Investor Relations & Strategy Tel. +49 89 9292 7760 Email: ir@mutares.de www.mutares.de Ansprechpartner Presse CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel. +49 89 1250 90330 Email: sh@crossalliance.de www.crossalliance.de 24.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA Arnulfstr.19 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89-9292 776-0 Fax: +49 (0)89-9292 776-22 E-Mail: ir@mutares.de Internet: www.mutares.de ISIN: DE000A2NB650 WKN: A2NB65 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 845937 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 845937 24.07.2019 ISIN DE000A2NB650 AXC0220 2019-07-24/15:16