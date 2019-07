Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Heidelberg (pta025/24.07.2019/14:52) - Das freiwillige öffentliche Teilerwerbsangebot der Deutsche Balaton Biotech AG und der DELPHI Unternehmensberatung AG (nachfolgend gemeinsam bezeichnet als "Bieterinnen") für bis zu 500.000 Aktien der Biofrontera AG für eine Gegenleistung in Höhe von 8,00 Euro je Biofrontera-Aktie in bar wurde vollständig angenommen.



Dabei wurde das vorbezeichnete Teilerwerbsangebot bis zum Ablauf der Annahmefrist am 19. Juli 2019 für insgesamt 3.736.838 Aktien angenommen, weshalb Aktionäre, die Biofrontera-Aktien in das Erwerbsangebot eingeliefert haben, eine Zuteilung pro rata erhalten werden.



Mit Vollzug der Transaktion erhöht sich der Anteil der Bieterinnen und der mit den Bieterinnen gemeinsam handelnden Personen am Grundkapital und den Stimmrechten der Biofrontera AG auf rund 29,7 %.



Die Bieterinnen und die mit den Bieterinnen gemeinsam handelnden Personen freuen sich darauf, die Biofrontera AG auch in Zukunft als verlässliche und stabile Ankeraktionäre kritisch zu begleiten und besonders darauf zu achten, dass keine fragwürdigen Geschäfte mit Groß- und Ankeraktionären abgeschlossen oder Kapitalmaßnahmen unter Ausschluss des größten Teils der Aktionäre der Biofrontera durchgeführt werden.



