Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für GlaxoSmithKline nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1900 Pence belassen. Die Ergebnisse seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer ersten Einschätzung am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Umsatz liege um zwei Prozent über der Konsensprognose, die Briten hätten zudem von einer niedrigeren Steuerquote profitiert./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2019 / 01:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0086 2019-07-24/15:45

ISIN: GB0009252882