Apple konnte auch am Mittwoch einen kleinen Aufschlag an den Börsen für sich verbuchen. Die Aktie läuft nun stark auf das bisherige Rekordhoch zu und könnte dann auch die Marke von 200 Euro angreifen, so die Spezialisten. Über diesem Wert dann hat das Kultunternehmen aus den USA freie Fahrt und nimmt Kurs Richtung 225 bzw. sogar 250 Euro. Dabei ist die Entwicklung nach unten gut geschützt. Apple auf dem Weg nach oben Neue Nachrichten hat es zumindest in den letzten Stunden nicht gegeben. Dennoch: ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...