Champions aus dem boerse.de-Aktienfonds (WKN: A2AQJY) decken mit ihren Produkten und Dienstleistungen den täglichen Bedarf und zeichnen sich an der Börse durch eine hohe Konstanz in der Wertentwicklung aus. Denn gegessen, getrunken und geputzt wird immer! Es wird aber auch gegoogelt, online eingekauft und gestreamt. Daher wurde der boerse.de-Aktienfonds in den vergangenen Monaten...

Den vollständigen Artikel lesen ...