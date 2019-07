Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für PSA nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Konzern überrasche ihn immer wieder, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die aktuellen Resultate mit einer 8,7-prozentigen Auto-Marge einschließlich Opel und einem freien Barmittelfluss von 2,3 Milliarden Euro zeigten, was in der Massenautomobil-Produktion möglich sei./ajx/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2019 / 12:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0087 2019-07-24/15:47

ISIN: FR0000121501