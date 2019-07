Die Analysten der Baader Bank haben ihr Kursziel für die Papiere der steirischen Andritz bei 46 Euro bestätigt. Auch die Empfehlung "buy" wurde unverändert belassen.

Die Experten erwarten für das zweite Quartal 2019 im Vergleich zum sehr hohen Vorjahresniveau einen stabilen Auftragseingang in Höhe von 1,740 Mrd. Euro sowie eine Steigerung beim Umsatz von 6,6 Prozent auf 1,570 Mrd. Euro.

Die Andritz dürfte somit am 2. August ein solides zweites Quartal ausweisen mit einer anhaltend starken Nachfrage in der Sparte Pulp & Paper. Dagegen dürfte der Auftragseingang im Segment Hydro Power relativ schwach ausfallen. Entsprechend der üblichen Saisonalität werde der Umsatz in den kommenden Quartalen höher sein.

Die Prognose des Baader-Analysten Peter Rothenaicher für das Konzern-EBITA beläuft sich auf 95 Mio. Euro. Das würde einem Plus von 0,4 Prozent im Jahresvergleich und einer Marge von 6,0 Prozent entsprechen (Zweites Quartal 2018: 6,4 Prozent). "Angesichts der normalerweise hohen Profitabilität im vierten Quartal - insbesondere im Segment Pulp & Paper - sind wir zuversichtlich, dass Andritz ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2019 mit einem deutlichen Umsatzwachstum und einer EBITA-Marge von 6,9 Prozent bestätigen wird", so Rothenaicher.

Am Mittwochnachmittag notierten die Titel des Anlagenbauers an der Wiener Börse mit plus 0,57 Prozent bei 31,84 Euro.

