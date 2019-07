Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das Markt habe bei dem Chemiekonzern mit einer Enttäuschung gerechnet, die nun aber nicht eingetreten sei, schrieb Analyst Alex Stewart in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen überraschend hoher Abschreibungen im Farbengeschäft biete es sich derzeit aber an, mehr auf das starke operative Ergebnis (Ebitda) zu achten./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2019 / 05:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2019 / 05:40 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0013267909