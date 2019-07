Ortlieb klagt gegen Amazon wegen unlauterer Werbetätigkeiten. Am Donnerstag gibt der BGH sein Urteil bekannt - und das könnte richtungsweisend für den Onlinehandel werden. Gespräch mit Ortlieb-Manager Martin Esslinger.

David gegen Goliath - diese Metapher beschreibt den Rechtsstreit zwischen dem Fahrradtaschen-Hersteller und dem Internetgiganten ziemlich passend. Der Mittelständler will dem Onlinemarktplatz verbieten, Werbung von Ortlieb-Taschen bei Google zu schalten. Der internationale Verkaufsleiter von Ortlieb, Martin Esslinger, spricht im Interview über die aktuelle Klage und was sich das Unternehmen von der deutschen Rechtsprechung erhofft.

Herr Esslinger, warum wehren Sie sich so vehement dagegen, dass man Ihre Taschen über Amazon kaufen kann?Martin Esslinger: Für den Vertrieb unserer Taschen setzen wir auf eine selektive Vertriebsstrategie. Teil dieser Strategie ist es, unseren Partnern den Verkauf von Ortlieb-Produkten über Amazon und ähnliche Plattformen zu untersagen. Auf solchen allgemeinen Onlinemarktplätzen sehen wir unseren Fachhandelanspruch nicht gewährleistet. Wir verstehen darunter einen qualitativ hochwertigen Verkauf mit entsprechend geschulten Verkäufern bzw. Beratungstools oder Inhalten zur Marke und unseren Produkten, denn die Qualität unserer Produkte zeigt sich auch im Service. Darüber hinaus sind oftmals die Verantwortlichkeiten gegenüber dem Endverbraucher nicht transparent. Zum anderen wehren wir uns gegen den Missbrauch unserer Marke. Es geht nicht an, dass Verkäufer mit unseren Produkten werben, obwohl sie diese offiziell gar nicht in Ihrem Produktportfolio führen. Denn in dieser Konstellation wird die Marke Ortlieb nur dafür genutzt, den Umsatz von Wettbewerbsprodukten anzukurbeln. Darin sehen wir eine klare Verletzung unserer Markenhoheit.

Eine solche Tätigkeit von Amazon einfach so hinzunehmen kam für Sie nicht in Frage? Würde der Vertrieb über die Plattform nicht einen positiven Einfluss auf die Umsatzzahlen haben? Wir möchten klar selber definieren können, wer unsere Produkte wie und über welchen Kanal verkauft oder damit wirbt. Natürlich könnte ein Verkauf auf Amazon zu einer kurzfristigen positiven Auswirkung auf unseren Umsatz führen. Doch verfügen wir auch heute schon über ausreichend Reichweite über unsere Fachhandelstruktur on- wie offline, so dass es gleichzeitig zu einer Verschiebung weg von unseren Fachhandelspartner hin zu Online-Marktplätzen geben würde. Zum anderen würden wir so mittel- bis langfristig die Markenhoheit aus der Hand geben mit den entsprechenden negativen Folgen für uns als Marke, aber auch den Endverbraucher. Die Austauschbarkeit unserer Marke wird erhöht und die verlässliche Beratung fällt weg. Sollte ein Fachhändler die Taschen dennoch über eine Plattform vertreiben, so haben wir natürlich entsprechende Mechanismen in unserem Vertrag, dies für die Zukunft zu unterbinden. Höchstes Gut ist dabei für uns die Gleichbehandlung unserer Partner sowie ihnen ein möglichst faires Wettbewerbsumfeld zu bieten.

Amazon genügt also den Qualitätsansprüchen für den Verkauf Ihrer Produkte nicht. Aufgrund welcher Kriterien wählen Sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...