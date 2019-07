Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Patrick Dewayne blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute Varta. Die Aktie des Batterieherstellers hat sich in den vergangenen Monaten zum Liebling der Aktionäre entwickelt. Das lag auch an einer Reihe guter Nachrichten. Bei den Verkäufen steht die Deutsche Bank im Fokus. Der Konzern hat Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Der Milliardenverlust fiel noch größer aus als erwartet.