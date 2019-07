Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Berlin, Deutschland: (pta027/24.07.2019/15:45) - Die uptech AG (WKN: A0SLML, ISIN: DE000A0SLML9), Blockchain-Investmentgruppe und Ultrain (ultrain.io), ein weltweit führender industrieller Blockchain-Anbieter, haben eine strategische Partnerschaft angekündigt, um das Geschäft in ihren jeweiligen Heimatmärkten gegenseitig auszubauen. Mit dieser Partnerschaft wird uptechAG versuchen, ihre Präsenz auf dem asiatischen Markt zu erweitern und die Präsenz von Ultrain in wichtigen Finanzzentren wie Peking, Shanghai, Ho-Chi-Minh-Stadt und Seoul zu nutzen. Das Ultrain-Team wird mit der uptech AG zusammenarbeiten, um in den europäischen Markt vorzudringen, wobei der Schwerpunkt zunächst auf Deutschland liegt.



"Wir haben den perfekten Partner für unseren Einstieg in den asiatischen Markt gesucht", sagte Ali Ahmed, Vorstandsvorsitzender der uptech AG. "Wir freuen uns, mit Ultrain einen so starken und kompetenten Partner gefunden zu haben. Dank ihres technischen Know-hows und der jahrelangen Erfahrung des Teams im Finanzsektor freuen wir uns auf eine langfristige nachhaltige Partnerschaft zum Vorteil des Wachstum unseres Portfolios in der Region."



"Mit der strategischen Partnerschaft, die wir heute ins Leben gerufen haben, gewinnt Ultrain einen bedeutenden Partner auf dem europäischen Markt", sagte Emma Liao, Mitbegründerin und CSO von Ultrain. "Wir freuen uns darauf, sowohl von der Stärke der uptech auf dem deutschen Markt als auch von ihrer Fähigkeit zu profitieren, unsere Organisation weltweit weiter zu Akzeptanz zu verhelfen."



Über Uptech AG



Die Uptech AG ist eine börsennotierte Investmentgruppe mit fokussiert auf Blockchain-Technologien und Investitionen in Technologie & Entwicklung (Datarella GmbH, Helix Cognitive Computing GmbH), Advisory & Consulting (Krypto ManagementConsulting GmbH) sowie Education & Communities (KryptoEducation GmbH). Das Berliner Unternehmen investiert in ein breites Portfolio an Investitionen und entwickelt es strategisch weiter. Die Uptech AG schafft Mehrwert für ihre Investoren und trägt zum Wachstum des Blockchain-Ökosystems bei.



Über Ultrain



Ultrain ist eine weltweit führende öffentliche Blockchain, die für den kommerziellen Einsatz optimiert ist. Unser Ziel ist es, eine Allzweck-Blockchain zu entwickeln, die Cloud-Dienste und ein Betriebssystem anbietet. Unser Gründungsteam besteht aus führenden Cybersicherheits- und Blockchain-Experten von Alibaba, IBM und hochrangigen internationalen M&A-Bankern, die in Chinas florierender Technologiebranche erfahren sind. Als eines der innovativsten Projekte auf diesem Gebiet hält unser Team acht Patente in blockchain-Technologie. Mit unseren leistungsstarken F&E-Fähigkeiten und unserem globalen Geschäftsnetzwerk sind wir bestrebt, ein robustes Blockchain-Ökosystem zu schaffen, das eine Vielzahl von Branchen unterstützt.



