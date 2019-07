Der Bitcoin korrigiert seine enorme Rallye seit Jahresbeginn. Auch ein Artikel über neue Regeln für Plattformen irritiert einige Bitcoin-Group-Aktionäre - der Hot Stock notiert am Mittwoch im Minus. So schreibt die FAZ: "Plattformen, die im Geschäft mit Kryptowerten wie zum Beispiel Bitcoin tätig sind (…) benötigen in Zukunft die Erlaubnis der Finanzaufsicht Bafin." Der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler wird mit den Worten zitiert: "Nun zwingt die Regierung mit überzogenen Anforderungen ...

