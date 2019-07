Geduld und Mut wird belohnt: Die Aktie von Genomic Health kann im heutigen Handel satte elf Prozent zulegen, das Diagnostik-Unternehmen wird in den S&P SmallCap 600 aufgenommen. DER AKTIONÄR hatte die Biotech-Gesellschaft unter dem Titelthema "Die 5 besten Aktienstorys von denen Sie noch nie gehört haben" in Ausgabe 28/2019 vorgestellt und für mutige Anleger mit Weitblick zum Kauf empfohlen.Jedes Jahr erkranken 69.000 Menschen in Deutschland an Brustkrebs. Damit ist diese Form die häufigste Krebserkrankung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...