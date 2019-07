Moody's Corporation (NYSE:MCO) hat eine Mehrheitsbeteiligung an Four Twenty Seven, Inc. übernommen, einem führenden Anbieter von Daten, Informationen und Analysen zu physischen Klimarisiken. Mit der Übernahme unterstreicht Moody's sein Bekenntnis zur Förderung transparenter und weltweit einheitlicher Standards für die Bewertung von Risiken und Chancen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).

Four Twenty Seven wird den Hauptsitz in Berkeley (Kalifornien) behalten und unter der bisherigen Marke operieren. Das Unternehmen wird an den Bereich Moody's Investors Service angegliedert.

Mit der Übernahme von Four Twenty Seven erweitert Moody's das wachsende Leistungsportfolio im Bereich Risikobewertung und unterstreicht das Bestreben, globale Standards zur Bewertung von Risikofaktoren in Bezug auf Umwelt und Klima weiterzuentwickeln. Four Twenty Seven wird zudem zur Stärkung der wachsenden Vordenkerrolle und Forschungsarbeit von Moody's für die Einbeziehung des Klimarisikos in die Wirtschaftsmodellierung und Bonitätseinstufungen beitragen. Erst jüngst hatte Moody's die Übernahme von Vigeo Eiris gemeldet, einem führenden Anbieter von Forschung, Daten und Bewertungen im ESG-Bereich.

Four Twenty Seven bewertet physische Risiken in Verbindung mit klimaabhängigen Faktoren und anderen Umweltfragen wie Hitzestress, Wasserstress, extremen Niederschlägen, Hurrikanen und Taifunen sowie dem Ansteigen des Meeresspiegels. Die Bewertungen und Portfolioanalysen sind weltweit flächendeckend und quantifizieren die Klimarisiken in allen Anlageklassen, wobei sich die detaillierten Daten über mehr als 2.000 börsennotierte Unternehmen, eine Million weltweite Unternehmensniederlassungen, 320 REITs, 3.000 US-Bundesstaaten und 196 Länder erstrecken. Anhand der Daten und Indikatoren von Four Twenty Seven können Vermögensinhaber, Vermögensverwalter, Banken, Unternehmen und Behörden das potenzielle Klimarisiko verstehen und bewerten, das ihre Portfolios und Aktivitäten bergen.

"Four Twenty Seven hat eine starke Plattform zur Quantifizierung klimaabhängiger Risiken und Erstellung handlungsorientierter Risikokennzahlen aufgebaut, die für das Verständnis und die Aufklärung über Klima-, Risiko- und Schutzmaßnahmen unerlässlich sind", sagte Myriam Durand, Global Head of Assessments bei Moody's Investors Service. "Der Anspruch von Moody's ist es, weltweit transparente Standards zur Bewertung von Umweltrisiken anzubieten, und mit der Übernahme von Four Twenty Seven kommen wir unserem Ziel näher, die Klimaanalytik in unsere Angebote einzubinden."

"Die weltweite Reichweite und analytischen Fähigkeiten von Moody's, kombiniert mit den umfassenden Daten und Informationen über das Klimarisiko von Four Twenty Seven, sind der ideale Weg zur Fortsetzung unserer Arbeit und Unterstützung der Marktteilnehmer bei der Integration möglicher Klimaauswirkungen in das Risikomanagement und die Investitionsentscheidungen", so Emilie Mazzacurati, Gründerin und CEO von Four Twenty Seven.

Über die Bedingungen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart und sie werden keinen wesentlichen Einfluss auf das Finanzergebnis 2019 von Moody's haben. Die Transaktion wurde mit liquiden Mitteln finanziert.

Weitere Informationen über den ESG-Ansatz von Moody's finden Sie unter esg.moodys.io

Die Gestaltung einer ökologisch nachhaltigen Zukunft bildet einen zentralen Schwerpunkt des Verständnisses von sozialer Verantwortung von Moody's. Weitere Informationen finden Sie unter moodys.com/csr

Über die Moody's Corporation

Als wichtiger Akteur auf den weltweiten Kapitalmärkten bietet Moody's Bonitätsbewertungen, Recherchen, Tools und Analysen, die zur Transparenz und Integration der Finanzmärkte beitragen. Moody's Corporation (NYSE:MCO) ist die Muttergesellschaft von Moody's Investors Service, einem Anbieter von Bonitätsbewertungen und Recherchen zu Schuldverschreibungen und Wertpapieren, und von Moody's Analytics, die wegweisende Software, Beratungsdienstleistungen und Recherchen für Kredit- und Wirtschaftsanalysen sowie Finanzrisikomanagement anbietet. Das Unternehmen wies im Jahr 2018 Einnahmen von 4,4 Milliarden US-Dollar aus, beschäftigt etwa 13.200 Mitarbeiter weltweit und ist in 44 Ländern vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.moodys.com.

"Safe Harbor"-Erklärung im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen sind zukunftsbezogene Aussagen und beruhen auf zukünftigen Erwartungen, Plänen und Aussichten für das Geschäft und die Tätigkeiten von Moody's, die mit einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten behaftet sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen und andere Informationen in dieser Mitteilung gelten zum Datum der Veröffentlichung (sofern nicht anders angegeben) und das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung zur öffentlichen laufenden Ergänzung, Aktualisierung oder Überarbeitung dieser Aussagen, sei es aufgrund späterer Entwicklungen, geänderter Erwartungen oder aus sonstigen Gründen (noch beabsichtigt es dies). In Verbindung mit den "Safe Harbor"-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 nennt das Unternehmen Beispiele für Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse möglicherweise erheblich von den in diesen zukunftsbezogenen Aussagen angegebenen Resultaten abweichen. Diese Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten umfassen unter anderem Turbulenzen auf den Kreditmärkten oder Konjunkturflauten, die sich auf die Menge der auf einheimischen und/oder internationalen Kapitalmärkten ausgegebenen Schuldtitel und anderer Wertpapiere auswirken könnten, andere Sachverhalte mit möglichen Auswirkungen auf die Menge der auf einheimischen und/oder globalen Kapitalmärkten ausgegebenen Schuldtiteln und anderen Wertpapieren, darunter Regulierung, Bedenken bezüglich der Kreditqualität, Zinsänderungen und sonstige Volatilität an den Finanzmärkten, beispielsweise bedingt durch den vom Vereinigten Königreich geplanten Austritt aus der EU, das Niveau der Fusionen und Übernahmen in den USA und im Ausland, die ungewisse Auswirkung und etwaige Konsequenzen von Maßnahmen der US-amerikanischen Regierung und ausländischer Regierungen auf die Kreditmärkte, den internationalen Handel und die globale Wirtschaftspolitik, Bedenken von Marktakteuren, die unsere Glaubwürdigkeit beeinträchtigen oder die Wahrnehmung der Integrität oder Nützlichkeit von Bewertungen durch unabhängige Ratingagenturen an den Märkten auf andere Weise beeinflussen, die Einführung konkurrierender Produkte oder Technologien durch andere Unternehmen, Preisdruck durch Wettbewerber und/oder Kunden, der Erfolg neu entwickelter Produkte und einer globalen Expansion, die Auswirkungen regulatorischer Maßnahmen gegenüber Ratingagenturen (NRSRO), die mögliche Einführung neuer US-amerikanischer, bundesstaatlicher oder lokaler Gesetze und Regelungen, einschließlich der Bestimmungen des Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act ("Dodd-Frank") und der aus Dodd-Frank resultierenden Bestimmungen, die Möglichkeit von verschärftem Wettbewerb und Regulierungsauflagen in der EU und weiteren ausländischen Rechtsgebieten, Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit unseren Bonitätsbewertungen sowie andere Rechtsstreitigkeiten, staatliche oder aufsichtsrechtliche Verfahren, Untersuchungen und Ermittlungen, die von Zeit zu Zeit gegen das Unternehmen angestrengt werden könnten, Bestimmungen des Dodd-Frank Act zur Veränderung der Klagebeantwortungsnormen und EU-Verordnungen zur Änderung der für Ratingagenturen geltenden Haftpflichtbestimmungen mit negativen Konsequenzen für derartige Agenturen, EU-Verordnungen, die zusätzliche Verfahrensvorschriften und materielle Anforderungen für die Preisgestaltung von Dienstleistungen einführen und die Ausweitung der Aufsichtsaufgaben auf Ratings außerhalb der EU für regulatorische Zwecke, die mögliche Abwanderung wichtiger Mitarbeiter, Fehler oder Funktionsstörungen in unserem Geschäftsbetrieb und unserer Infrastruktur, mögliche Anfälligkeiten gegenüber Cyberbedrohungen oder andere Cybersicherheitsfragen, das Ergebnis von Prüfungen der globalen Steuerplanungsinitiativen des Unternehmens durch kontrollbefugte Steuerbehörden, potenzielle straf- oder zivilrechtliche Maßnahmen, falls das Unternehmen ausländische und US-amerikanische Gesetze und Bestimmungen nicht einhält, die in den Rechtsgebieten anwendbar sind, wo das Unternehmen tätig ist, einschließlich Datenschutzgesetze und Gesetze zur Achtung der Privatsphäre, Sanktionsgesetze, Anti-Korruptionsgesetze und lokale Gesetze, die Bestechungszahlungen an Regierungsbeamte untersagen, die Auswirkungen von Fusionen, Übernahmen oder anderen Geschäftszusammenlegungen und die Fähigkeit des Unternehmens, übernommene Unternehmen erfolgreich zu integrieren, Währungs- und Devisenschwankungen, das künftige Cashflow-Niveau, die Höhe von Kapitalinvestitionen sowie ein Rückgang der Nachfrage von Finanzinstituten nach Hilfsmitteln für das Kreditrisikomanagement. Diese Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten sowie sonstige Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Moody's maßgeblich von den Betrachtungen, ausdrücklichen oder impliziten Darstellungen, Prognosen oder Erwartungen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, werden unter "Risk Factors" (Risikofaktoren) in Teil I, Punkt 1A des Jahresberichts des Unternehmens auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2018 beendete Geschäftsjahr und in anderen Unterlagen, die in regelmäßigen Abständen bei der SEC eingereicht werden, oder zugehörigen Dokumenten ausführlicher erläutert. Aktionäre und Anleger werden darauf hingewiesen, dass das Eintreten dieser Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens maßgeblich von den Betrachtungen, ausdrücklichen oder impliziten Darstellungen, Prognosen oder Erwartungen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, was sich maßgeblich und negativ auf das Geschäft, die Betriebsergebnisse und Finanzlage des Unternehmens auswirken könnte. Von Zeit zu Zeit treten gegebenenfalls auch neue Faktoren zutage und das Unternehmen ist nicht in der Lage, neue Faktoren vorherzusehen bzw. die potenziellen Auswirkungen jeglicher neuer Faktoren zu beurteilen.

