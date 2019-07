Trotz 38 Grad Celsius ließ sich heute unser Korrespondent auf dem Frankfurter Parkett, Mick Knauff, nicht davon abbringen, in Schlips und Kragen ein Zwischen-Update zur aktuellen Lage an den internationalen Kapitalmärkten zu liefern. Ins Studio nach Fulda zugeschaltet, geht es im Gespräch mit Jürgen Schmitt natürlich auch um die Gewinnwarnungen in Deutschland, die anstehenden Notenbanksitzungen und den wundersamen DAX-Anstieg am gestrigen Dienstag. Erstmals nehmen die großen US-Banken wieder die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...