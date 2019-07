Die Europäische Zentralbank (EZB) stellt wegen der eingetrübten Konjunkturaussichten die Weichen in Richtung Zinssenkung. Die Währungshüter deuteten am Donnerstag in ihrem neuen Ausblick auch die Möglichkeit noch tieferer Schlüsselzinsen bis Mitte 2020 an. Laut ihrer bisherigen Prognose wollte die EZB bis dahin nicht an den Schlüsselsätzen rütteln.

Den vollständigen Artikel lesen ...