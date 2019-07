Die 5G-Autkion sorgte für einen beispiellosen Absturz. Und noch immer zeigt sich die Aktie des Telekommunikationskonzerns 1&1 Drillisch sehr volatil. Am Mittwoch zählt der Titel mit einem Plus von rund vier Prozent wieder einmal zu den stärksten Werten im MDAX. Das Chartbild bleibt allerdings weiter angeschlagen.Zuletzt hatte eine drastische Kurszielsenkung von Macquarie die Drillisch-Aktie unter Druck gesetzt. Doch nicht alle Analysten sind so skeptisch, was den Netzaufbau des Mobilfunk-Neueinsteigers ...

Den vollständigen Artikel lesen ...