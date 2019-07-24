sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 24.07.2019 Börsentäglich über 12.000 News von 616 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

0,195 Euro		-0,006
-2,99 %
WKN: A1W3X4 ISIN: CA0370251039 Ticker-Symbol: 4B7 
Aktie:
Branche
Pharma
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ANTIBE THERAPEUTICS INC Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
ANTIBE THERAPEUTICS INC 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,176
0,196
18:16
0,185
0,215
16:05
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
ANTIBE THERAPEUTICS INC
ANTIBE THERAPEUTICS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ANTIBE THERAPEUTICS INC0,195-2,99 %
FN Beta