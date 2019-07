Tagesausblick für 25.7.: DAX schließt leicht im Plus. Ifo, EZB und US-Daten im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Nach einem verhaltenen Start kletterten die Aktienmärkte im Tagesverlauf mehrheitlich nach oben. Nach der starken Performance von gestern blieben die großen Sprünge bei den Blue Chip-Indizes jedoch aus. So schloss der DAX mit einem Plus von rund 0,35 Prozent bei 12.530 Punkten und der EuroStoxx 50 wenig verändert bei 3.535 Punkten. Heute hatten vielmehr die Nebenwerteindizes die Nase vorn. Der TecDAX schraubte sich beispielsweise um 1,1 Prozent auf 2.940 Punkte und der SDAX um 1,05 Prozent auf 11.190 Punkte nach oben. Morgen stehen nicht nur Unternehmenszahlen zur Veröffentlichung an. Die Investoren richten ihre Blicke vielmehr auf den ifo-Index, die EZB-Zinsentscheidung und US-Arbeitsmarktdaten. Morgen könnten die Aktienbarometer also signifikante Impulse bekommen.

Die Rendite langfristiger deutscher Bundesanleihen ging derweil auf minus 0,38 Prozent zurück. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere pendelte sich bei rund 2,05 Prozent ein. Gold und Palladium stagnierten während die Notierungen von Platin und Silber weiter anzogen. Öl blieb im Bereich von knapp 57 US-Dollar pro Barrel WTI Oil wenig verändert. Der Euro/US-Dollar fing sich im Bereich von 1,113 US-Dollar wieder. Kippt der Wechselkurs unter 1,11 US-Dollar könnte eine größere Konsolidierung anstehen.

Unternehmen im Fokus

Die Aktie der Deutschen Bank gab nach dem schwachen Quartalsergebnis deutlich nach. Dialog Semiconductor übertraf für das zweite Quartal die Erwartungen der Marktteilnehmer. Angesichts der starken Performance der zurückliegenden Wochen reichte dies jedoch nur noch für einen kleinen Kursaufschlag. Die guten Ergebnisse von Dialog Semiconductor und Texas Instruments beflügelten den gesamten Halbleitersektor. So zeigten die Aktien von Aixtron, Infineon und Siltronic überdurchschnittliche Kursgewinne. Krones kassierte kürzlich die Prognose. Heute meldete der Konzern den Abschied vom Finanzvorstand. Anleger stimmte dies freundlich. ThyssenKrupp legte deutlich zu. Pressemeldungen zufolge steigt der Druck auf Konzernchef Guido Kerkhoff, den Umbau des Konzerns zu beschleunigen. Im Brennpunkt steht die Aufzugsparte, die verkauft oder an die Börse gebracht werden soll. Morphosys kletterte derweil auf ein neues Allzeithoch.

Morgen werden aus Deutschland Adva Optical, Aixtron, Amadeus Fire, BASF, MTU Aero, Siltronic und Volkswagen finale Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Aus dem übrigen Europa geben unter anderem Carrefour, Kering, Nokia, Roche, STMicroelectronics, Telefonica, Total, Unilever und Vivendi und aus den USA Alphabet, Amazon, Intel und Tesla Zahlen zum zurückliegenden Quartal bekannt.

Wichtige Termine:

Deutschland - Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, Juli

Europa - EZB-Zinssitzung - Zinsentscheid (13:45) - PK mit Teilnahme von EZB-Präsident Draghi (14:30)

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 20. Juli

USA - Auftragseingang Langlebige Güter, Juni

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.640 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.310/12.380/12.480 Punkte

Der DAX setzte sich heute oberhalb der 38,2%-Retracementlinie (12.480 Punkte) fest. Damit besteht weiterhin die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 12.640 Punkte. Unterstützung findet der Index zwischen 12.375 bis 12.480 Punkten. Das technische Bild dürfte sich frühestens unterhalb dieser Marke eintrüben.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 25.04.2019 - 24.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 25.07.2014 - 24.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX8M1X 3,82 10.700 13.200 19.12.2019 DAX HX8XDS 6,77 11.100 13.100 19.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.07.2019; 17:36 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

