Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 25. Juli 2019 (Woche 30)/24.07.2019



Der SR übernimmt nun auch das SWR-Wetter-Extra: Verschiebungen etc.



20.15 (VPS 20.14) SWR Wetter extra: Hitzewelle im Südwesten



Moderation: Jan Boris Rätz



20.30 (VPS 20.15) SR: Die französische Mosel - Vom Felsendorf Liverdun bis ins Dreiländereck aus der Reihe "Fahr mal hin" Folge 2/2



21.15 (VPS 21.00) Der mit dem Wald spricht - Unterwegs mit Peter Wohlleben Mit Sarah Wiener und Guildo Horn durch die Eifel Erstsendung: 23.10.2018 in SWR/SR



22.00 (VPS 21.45) SR: aktuell



Tagestipp



22.15 (VPS 22.00) odysso extra Spuren im Stein - Die Geschichte des Oberrheingrabens Erstsendung: 22.05.2016 in SWR/SR



23.00 (VPS 22.45) Ein letzter Tango Erstsendung: 14.02.2018 in WDR



00.20 (VPS 00.05) Spider-Man Spielfilm USA 2002 Erstsendung: 26.05.2018 in Das Erste Autor: David Koepp



Rollen und Darsteller:



Spider-Man / Peter Parker____Tobey Maguire Green Goblin / Norman Osborn____Willem Dafoe Mary Jane Watson____Kirsten Dunst Harry Osborn____James Franco Ben Parker____Cliff Robertson May Parker____Rosemary Harris J. Jonah Jameson____J. K. Simmons Flash Thompson____Joe Manganiello Maximilian Fargas____Gerry Becker Joseph Robertson____Bill Nunn Henry Balkan____Jack Betts und andere Musik: Danny Elfman Kamera: Don Burgess



02.10 (VPS 01.55) betrifft: Der stumme Sommer. Warum sterben die Insekten? (WH von MI)



02.55 (VPS 02.40) Land - Liebe - Luft (WH von MI) Kleinvieh macht auch Mist Familie Doll kämpft um ihren Bergbauernhof



03.40 (VPS 04.10) odysso extra Spuren im Stein - Die Geschichte des Oberrheingrabens (WH) Erstsendung: 22.05.2016 in SWR/SR



04.25 SR: Manchester und Leeds - Englands gut betuchte Städte Erstsendung: 11.09.2008 in 3sat



04.40 SR: Die französische Mosel - Vom Felsendorf Liverdun bis ins Dreiländereck (WH) aus der Reihe "Fahr mal hin" Folge 2/2



05.25 SR: aktueller bericht



Samstag, 27. Juli 2019 (Woche 31)/24.07.2019



"Schnittgut": Korrigiertes Erstsendedatum beachten!



12.15 Schnittgut. Alles aus dem Garten



Erstsendung: 10.07.2018 in BR



Samstag, 03. August 2019 (Woche 32)/24.07.2019



18.15 RP: Landesart Plus



Lulo Reinhard



Die Klänge anderer Kontinente und den Gypsy Swing seines berühmten Ahnen Django Reinhardt verbindet er zu seinem eigenen musikalischen Stil: der Gitarrist Lulo Reinhardt aus Koblenz am Rhein. Die Hälfte des Jahres reist der Sinto um die Welt, spielt auf Konzerten und Festivals, trifft Menschen aus anderen Kulturen, tauscht sich mit ihnen aus und entwickelt so seine Musik immer weiter.



Für sein jüngstes Projekt "Gypsy meets India" ist er nach Indien zu den Ursprüngen seines Volkes gereist. Von dort kamen Sinti vor mehr als tausend Jahren nach Europa. In Kalkutta hat er mit dem weltberühmten Musiker Debashish Battacharya, dessen Bruder und Tochter eine CD aufgenommen, die mit dem Deutschen Schallplattenpreis für Weltmusik ausgezeichnet wurde.



Wenn Lulo Reinhardt in seiner Heimat Koblenz ist, pflegt er innigen Kontakt zu seiner Familie. Seinen vier Enkeln gibt er regelmäßig Unterricht in Romanes, der Sprache der Sinti. Und er führt sie spielerisch in die Welt der Musik ein. Mit Talent, viel Arbeit und großem musikalischen und menschlichen Einfühlungsvermögen hat es Lulo Reinhardt geschafft, aus dem Schatten des berühmten Vorfahren Django Reinhardt herauszutreten und von seiner eigenen Musik erfolgreich zu leben.



Donnerstag, 08. August 2019 (Woche 32)/24.07.2019



18.15 RP: Marktfrisch in Nastätten



Zucchinipizza mit Salsiccia und geräuchertem Chili-Kirschkompott oder Rucola küsst Pasta: Basta. Welches Gericht ist das Bessere? Das ist die Frage beim "Marktfrisch"-Duell heute in Nastätten. Wer hat es besser drauf - Gourmetkoch Frank Brunswig oder Moderator und Koch-Amateur Jens Hübschen? Er sucht auf dem Wochenmarkt in Nastätten Hilfe und alle müssen gegen das Wetter kämpfen - Gewitter ist angekündigt.



Samstag, 10. August 2019 (Woche 33)/24.07.2019



"Essgeschichten" nur für RP + BW, 18.45 h: geänderter Beitrag für SR



17.30 BW+RP: Essgeschichten



Samen, Süßes, Segeln! Erstsendung: 03.03.2016 in SWR BW



17.30 SR: sportarena



18.45 (VPS 18.44) SR: Die Kühe sind los Erstsendung: 13.09.2015 in BR



Mittwoch, 21. August 2019 (Woche 34)/24.07.2019



Für SR nachgelieferten Untertitel und Erstsende-Datum beachten!



18.50 SR: Wir im Saarland - Kultur extra Kulturorte im Saarland Erstsendung: 24.04.2019 in SR



Donnerstag, 22. August 2019 (Woche 34)/24.07.2019



Für SR nachgelieferten Untertitel und Erstsende-Datum beachten!



07.30 SR: Wir im Saarland - Kultur extra (WH von MI) Kulturorte im Saarland Erstsendung: 24.04.2019 in SR



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2