ZÜRICH (Dow Jones)--Kursverluste unter den Bankenwerten haben am Mittwoch den Aktienmarkt in der Schweiz ins Minus gedrückt. Hier ging es vor allem für die UBS-Aktie nach diversen kritischen Analysten-Kommentaren sowie Kurszielsenkungen deutlich abwärts. Am Vortag hatte die Aktie nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen die SMI-Gewinnerliste noch angeführt.

Insgesamt sprachen Teilnehmer von einem abwartenden Handel im Vorfeld der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Die Anleger hofften, dass diese Zinssenkungen oder sogar quantitative Lockerungen ankündigen werde. Daneben waren die Blicke bereits auf die US-Notenbank in der kommenden Woche gerichtet, wo eine Zinssenkung mehrheitlich erwartet wird. Zudem setzten Anleger auf eine Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit - die Gespräche sollen in der kommenden Woche wieder aufgenommen werden.

Der SMI verlor 0,6 Prozent auf 9.908 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursverlierer und vier -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 73,43 (zuvor: 60,39) Millionen Aktien.

Die UBS-Aktie war mit einem Kursabschlag von 4,0 Prozent auf 11,64 Franken der Tagesverlierer im SMI. Die UBS habe die Konsenserwartungen im zweiten Quartal zwar übertroffen, doch seien die Einflussfaktoren weniger positiv zu beurteilen, hieß es von der Deutschen Bank. Die globale Vermögensverwaltung habe die Erwartungen bei den Margen verfehlt, merkte die Credit Suisse an. Die Analysten hatten das Kursziel auf 16 von 17 Franken zurückgenommen. Die Deutsche Bank hatte ihr Kursziel auf 12,50 von 13 Franken reduziert.

Im Gefolge ging es für die Aktien der Credit Suisse um 1,4 Prozent abwärts. Die Bank wird am Mittwoch nächster Woche die Ergebnisse für das zweite Quartal vorlegen.

Die Clariant-Papiere schlossen 1,2 Prozent tiefer. Hier belastete der überraschende Abgang von CEO Ernesto Occhiello, der nach nur zehn Monaten seinen Rückzug verkündet hatte. Er begründete den Schritt mit persönlichen Gründen, Beobachter befürchteten allerdings, dass die geplante Zusammenlegung von Teilen von Clariant und Sabic gefährdet sein könnte. Occhiellos Verantwortlichkeiten werden vorübergehend vom Präsidenten des Verwaltungsrates, Hariolf Kottmann, übernommen, bis eine Nachfolge gefunden wird.

Am Donnerstag werden dann unter anderem ABB und Roche einen Blick in die Geschäftsbücher gewähren. Die ABB-Aktien legten im Vorfeld um 0,4 Prozent zu, Roche verloren dagegen 0,1 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2019 11:43 ET (15:43 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.