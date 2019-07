FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Rally des Vortages hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch leicht zugelegt. Und dies trotz schwacher Einkaufsmanagerindizes, die unterstrichen, dass sich die deutsche Industrie tief in der Rezession befindet. Die Stimmung wurde gestützt von der Hoffnung auf eine Lockerung der Geldpolitik. Anleger setzten darauf, dass die EZB am Donnerstag Zinssenkungen oder gar quantitative Lockerungen ankündigen wird. Der DAX gewann 0,3 Prozent auf 12.523 Punkte.

Ein schwaches Abschneiden der Unternehmens- und Investmentbank hatte der Deutschen Bank im zweiten Quartal einen deutlichen Ertragsrückgang beschert. Vor allem im Aktienhandel, den die Bank im Rahmen ihres angekündigten Konzernumbaus einstellen wird, verzeichnete das Institut einen Einbruch. "Der Verlust ist noch höher als erwartet", so ein Händler. Mit knapp 3,2 Milliarden Euro liege er etwa 10 Prozent über den Prognosen. Die Aktie verlor 1,9 Prozent.

Metro-Zahlen von EPGC-Angebot überschattet

Der Vermögensverwalter DWS hatte im zweiten Quartal weitere Kundengelder eingeworben. Die Tochter der Deutschen Bank steigerte das von ihr verwaltete Vermögen und verbuchte einen höheren Gewinn. Für das Gesamtjahr sah sich die DWS auf Kurs, die eigenen Ziele zu erreichen. Die Entwicklung kam gut an, die Aktie schloss 1,8 Prozent höher.

Metro verloren trotz besserer Geschäftszahlen 0,8 Prozent. Das Management und der Aufsichtsrat empfahlen die Ablehnung des EPGC-Angebots. EPGC hatte sich bereits über 32 Prozent der Aktien gesichert. Kurz- bis mittelfristig scheine das Angebot attraktiv, doch ohne die Unterstützung der langfristigen Aktionäre Schmidt-Ruthenbeck und Beisheim sei die Mindestannahmeschwelle von 67,5 Prozent außer Reichweite, so Warburg.

Thyssenkrupp-AR soll Druck beim Umbau machen

Thyssenkrupp legten 3 Prozent zu. Der Aufsichtsrat soll Druck beim Konzernumbau machen, auch soll dieser die Ablösung von CEO Guido Kerkhoff erwogen haben. Covestro gewannen trotz leicht schwächerer Zahlen 3,3 Prozent. Allerdings hat das Unternehmen die Prognose bestätigt, was offenbar stützend wirkte.

Deutsche Telekom gewannen 0,5 Prozent. Das US-Justizministerium will offenbar die geplante Fusion der US-Tochter T-Mobile US mit ihrem Wettbewerber Sprint genehmigen. Eckert & Ziegler setzten die Rally des Vortages fort und gewannen 14,2 Prozent. Koenig & Bauer sah sich derweil bei den Konzernzielen 2019 auf Kurs - die Aktie gewann 8,6 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 96,1 (Vortag: 97,3) Millionen Aktien im Wert von rund 3,54 (Vortag: 4,30) Milliarden Euro. Es gab 21 Kursgewinner und neun -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.522,89 +0,26% +18,60% DAX-Future 12.526,50 +0,24% +18,44% XDAX 12.537,81 -0,07% +18,49% MDAX 26.290,72 +0,52% +21,78% TecDAX 2.946,72 +1,18% +20,27% SDAX 11.191,75 +1,05% +17,69% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,27% +46 ===

