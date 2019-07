DAX setzt sich über 12.500 Punkten fest, Daimler und thyssenkrupp gesucht

Zur Wochenmitte konnte der DAX kräftige Zugewinne verbuchen. Er setzte sich dabei über der Marke von 12.500 Punkten fest.

Das war heute los. Nach den deutlichen Zugewinnen am Dienstag startete der DAX am Mittwoch verhalten in den Handel. Erst im Handelsverlauf drehte der Leitindex erneut auf und hielt sich dabei oberhalb der Marke von 12.500 Punkten. Erneut war es die Hoffnung eine weitere Lockerung der Geldpolitik durch die EZB, die die Stimmung verbesserte.

Das waren die Tops & Flops. Mit Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) stand auch am Mittwoch ein Autowert an der Spitze des DAX. Kursgewinne von zeitweise 4 Prozent resultierten aus den heute vorgelegten Quartalszahlen. Während der Umsatz um 5 Prozent auf 42,7 Mrd. Euro gestiegen ist, musste der Konzern einen Nettoverlust von 1,3 Mrd. Euro ausweisen. Im Vorjahr hatte der Autobauer noch einen Gewinn von 1,7 Mrd. Euro ausgewiesen.

Ebenfalls gesucht waren die Aktien von thyssenkrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001). Bloomberg hatte berichtet, dass Konzernchef Guido Kerkhoff seitens des Aufsichtsrats unter Druck steht, den Konzernumbau voranzubringen. Die Aktie konnte zwischenzeitlich 5 Prozent zulegen.

