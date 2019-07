Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Linz (pta031/24.07.2019/18:02) - Wien/Tabakfabrik Linz, 24. Juli 2019



Letzter Übernahmeschritt abgeschlossen: startup300 AG hält nun 100% der CONDA AG



Das Closing der mit 14. November 2018 eingeleiteten Übernahme der CONDA AG durch die startup300 AG ist abgeschossen. Am 20. Juli 2019 erfolgte die Eintragung der Sachkapitalerhöhung durch Ausgabe von 259.167 jungen Aktien der startup300 AG im Austausch für 76% der Anteile an der CONDA AG. Nunmehr wurden die letzten rd 13% auch übertragen.



Das Aktienbuch der CONDA AG wird satzungsgemäß auf der Blockchain geführt und innerhalb der letzten 24 Stunden wurden alle Aktien auf der Blockchain von 41 Aktionären an die startup300 AG übertragen und somit ist die Transaktion abgeschlossen und die startup300 AG hält nun 85.861 Aktien / 100 Prozent.



Die Verwaltung des Aktienbuchs der CONDA AG auf der Blockchain zeigt abermals den hohen Grad an Innovation, den CONDA als Technologieanbieter für Finanzierungslösungen wie Crowd-Investing, aber auch mit Security-Token-Offering, liefert.



Bereits 2018 wurde die Satzungsänderung umgesetzt, die die herkömmliche Führung des papierbasierten Aktienbuchs auf die Blockchain verlagert. Seither können alle Transaktionen transparent, unveränderbar und unzerstörbar auf der Blockchain abgerufen werden. Unter folgenden Link ist dies einsichtig https://etherscan.io/token/0x4d7120ec0199e634873831e754cd0e694a2cd6a9?a=0x8731fc f99a2a34af8800a5acef4ad855de0fd0f3



