Bayer-Aktien gingen am Mittwoch gegen den Markttrend mit Verlusten aus dem Handel. Der Grund: Sorgen um weitere Milliarden-Risiken in der Bayer-Bilanz in Folge der Übernahme des Saatgutherstellers Monsanto. Der negative Newsflow findet so im Vorfeld der Bekanntgabe der Quartalszahlen am 30. Juli seine Fortsetzung.Die Nachrichtenagentur Bloomberg hat sich mit möglichen Prozessrisiken im Kontext mit der Übernahme und dem Produktportfolio von Monsanto befasst und ein weiteres Milliardenrisiko beschrieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...