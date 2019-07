KnowBe4 in der höchsten und besten Gesamtposition für Kompetenz der Umsetzung und Vollständigkeit der Vision



Tampa Bay, Florida (ots/PRNewswire) - KnowBe4.



[1] Gartner, Magic Quadrant for Security Awareness Computer-Based Training, Joanna G. Huisman, 18. Juli 2019.



Haftungsausschluss:



Gartner unterstützt weder die in seinen Marktforschungsberichten bewerteten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, noch empfiehlt es Techniknutzern, ausschließlich die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder Auszeichnungen in Betracht zu ziehen. Die Marktforschungsberichte von Gartner geben die Meinungen der Marktforschungsabteilung von Gartner wieder und sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen. Gartner übernimmt bezüglich seiner Recherchen keinerlei ausdrückliche oder implizite Gewährleistung, einschließlich der Zusicherung der Mindestqualität und Eignung für einen bestimmten Zweck.



Informationen zu KnowBe4



KnowBe4 ist Anbieter der weltweit größten integrierten Plattform für Security Awareness Trainings in Kombination mit simulierten Phishing-Angriffen, die von mehr als 26.000 Unternehmen weltweit genutzt wird. KnowBe4 wurde vom Daten- und IT-Sicherheitsexperten Stu Sjouwerman gegründet und hilft Unternehmen, den Faktor Mensch in der IT-Sicherheit anzugehen und das Bewusstsein über Ransomware, CEO-Betrug und andere Social-Engineering-Manipulationen über einen neuartigen Ansatz in Sicherheitsschulungen zu schärfen. Kevin Mitnick, international anerkannter Computersicherheitsexperte und Chief Hacking Officer bei KnowBe4, half bei der Gestaltung der KnowBe4-Schulung auf der Grundlage seiner gut belegten Social-Engineering-Taktiken. Weltweit vertrauen zehntausende von Unternehmen auf KnowBe4, um ihre Mitarbeiter als finale Verteidigungslinie zu mobilisieren.



KnowBe4 rangiert auf Platz 96 der Liste von Inc. 500 des Jahres 2018, Platz 34 der Liste Deloitte Technology Fast 500 des Jahres 2018 und Platz 2 der Cybersecurity 500 von Cybersecurity Ventures. Das in Tampa Bay (Florida) ansässige Unternehmen unterhält europäische Niederlassungen in England, den Niederlanden und Deutschland, und verfügt über Niederlassungen in Brasilien, Südafrika und Singapur.



