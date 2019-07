Die neue industrietaugliche 32 GB DRAM-Serie von Innodisk bietet erweiterte Kapazitäten für IoT und 5G

Die Aussicht auf eine exponentiell steigende Nachfrage nach mehr Datenkapazität hat Innodisk veranlasst, die neuste DRAM-Serie einzuführen. Angesichts der aufstrebenden AIoT- und 5G-Märkte ist eine hohe Speicherkapazität nicht mehr nur für Rechenzentren ein wichtiger Aspekt.

Antrieb für neue Technologien

Der Betrieb von KI an den Leistungsgrenzen und die hohen Leistungsanforderungen von 5G setzen eine entsprechend hohe Datenkapazität und eine gleichzeitige Datenanalyse an jedem Verbindungspunkt in der Systeminfrastruktur voraus. Die Serie der 32 GB DRAMs löst dieses Problem durch Verdoppelung der Kapazität gegenüber vorherigen Modulen. Außerdem ist die Übertragungsgeschwindigkeit mit 2.666 MHz/s mehr als ausreichend für die Anforderungen des Hochleistungs-Networking.

Robuste Server für medizinische Datenprotokollierung und extreme Temperaturen

Die Medizinbranche nutzt mittlerweile ebenfalls Big Data und AIoT. Dank der steigenden Zahl an Geräten zur Überwachung und Durchführung von Diagnosen ist es möglich, Patientendaten automatisch zu aktualisieren und hochauflösende Bildanalysen vorzunehmen. Der 32 GB DRAM kann die Implementierung neuer Technologien erleichtern.

Die robusten Server in unbemannten Fahrzeugen müssen umfangreiche und kontinuierliche Dateneingaben verarbeiten, was wiederum eine hohe Datenkapazität voraussetzt. Ein Beispiel hierfür ist ein fahrerloser Bus: Er fährt das ganze Jahr in einem urbanen Umfeld unter verschiedensten Witterungsbedingungen. Er ist also Luftverschmutzung und extremen Temperaturen ausgesetzt. Aus diesem Grund kann die 32-GB-Serie nach Bedarf mit sulfurierungshemmenden Vorrichtungen, umfassenden Temperaturspezifikationen und Heatspreadern für den Einsatz in rauen Umgebungen ausgestattet werden.

Größere Kompatibilität

Die Module sind mit mehreren Formfaktoren, darunter UDIMM, SODIMM, ECC-SODIMM, und als Wide Temperature-Module erhältlich. Außerdem ist die neue Serie der 32 GB DRAMs mit den aktuellen Plattformen AMD X570 und Intel Z390/Z370 sowie mit den CPUs AMD Ryzen 3000 Gen.3 und Intel Coffee Lake kompatibel.

Über Innodisk

Innodisk wurde von Forbes' Asia unter die 200 Best Under A Billion-Unternehmen gewählt und ist ein serviceorientierter Anbieter von Flash-Speichern, DRAM-Modulen und Embedded-Peripherieprodukten für Industrie- und Unternehmensanwendungen. Als Unternehmen mit zufriedenen Kunden in den Bereichen Embedded, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sowie Cloud Storage und mehr, ist unser Engagement zur Bereitstellung anpassungsfähiger, zuverlässiger Lösungen und unvergleichlicher Serviceleistungen unser Hauptmerkmal.

Weitere Informationen zu Innodisk finden Sie unter https://www.innodisk.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

