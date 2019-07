HELLA GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2018/2019: HELLA erreicht Jahresziele DGAP-News: HELLA GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis HELLA GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2018/2019: HELLA erreicht Jahresziele 24.07.2019 / 20:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2018/2019: HELLA erreicht Jahresziele - Währungs- und portfoliobereinigter Umsatz wächst um 5,0 Prozent; bereinigtes EBIT steigt um 5,9 Prozent auf 585 Millionen Euro; bereinigte EBIT-Marge verbessert sich auf 8,4 Prozent - Fortsetzung der etablierten Dividendenpolitik; zusätzlich Ausschüttung einer Sonderdividende beabsichtigt - Prognose für das Geschäftsjahr 2019/2020 spiegelt hohe Unsicherheiten im Marktumfeld sowie daraus rückläufige Branchenentwicklung wider Lippstadt, 24. Juli 2019. Der global aufgestellte Automobilzulieferer HELLA hat auf Basis vorläufiger Zahlen das Geschäftsjahr 2018/2019 (1. Juni 2018 bis 31. Mai 2019) mit einer Verbesserung von Umsatz und Ergebnis abgeschlossen. So ist der währungs- und portfoliobereinigte Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahr um 5,0 Prozent gestiegen. Der berichtete Umsatz reduzierte sich aufgrund der Veräußerung des Großhandelsgeschäfts sowie unter Berücksichtigung von Wechselkurseffekten auf 7,0 Milliarden Euro (Vorjahr: 7,1 Milliarden Euro). Das um Restrukturierungsmaßnahmen und Portfolioeffekte bereinigte operative Ergebnis (bereinigtes EBIT) verbesserte sich nach vorläufigen Zahlen um 5,9 Prozent auf 585 Millionen Euro (Vorjahr: 552 Millionen Euro). Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 8,4 Prozent (Vorjahr: 8,3 Prozent). Das berichtete operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich vor allem aufgrund des außerordentlichen Ertrags aus der erfolgreichen Veräußerung der Großhandelsgesellschaften auf 808 Millionen Euro (Vorjahr: 574 Millionen Euro). Die berichtete EBIT-Marge liegt demnach bei 11,6 Prozent (Vorjahr: 8,1 Prozent). "Hinter uns liegt ein anspruchsvolles Geschäftsjahr, das von großen Unsicherheiten in der gesamten Automobilbranche gekennzeichnet war", sagte Dr. Rolf Breidenbach, Vorsitzender der HELLA Geschäftsführung. "Zwar haben wir diese Herausforderungen im abgelaufenen Geschäftsjahr noch weitgehend kompensiert und unsere Ziele erreicht. Aber auch wir waren insbesondere in der zweiten Geschäftsjahreshälfte mit einer stark nachlassenden Wachstumsdynamik konfrontiert." Fortsetzung der etablierten Dividendenpolitik; zusätzlich Ausschüttung einer Sonderdividende beabsichtigt Die Unternehmensleitung der HELLA GmbH & Co. KGaA wird der ordentlichen Hauptversammlung am 27. September 2019 für das Geschäftsjahr 2018/2019 zusätzlich zur regulären Dividende von 1,05 Euro je Aktie (Vorjahr: 1,05 Euro) die Zahlung einer Sonderdividende in Höhe von 2,30 Euro je Aktie vorschlagen. Diese Sonderdividende beruht auf der starken Bilanzentwicklung der letzten Jahre und dem erfolgreichen Verkauf des Großhandelsgeschäfts. Sie entspricht von der Höhe her in etwa dem Buchgewinn von 255 Millionen Euro, den HELLA im Zuge der Veräußerung des Großhandelsgeschäfts erzielt hat, bzw. rund zwei Dritteln des Kaufpreises aus dieser Transaktion. In Summe würde die Dividende für das Geschäftsjahr 2018/2019 damit 3,35 Euro je Aktie betragen. "Mit diesem Vorschlag setzen wir zum einen unsere etablierte Dividendenpolitik der vergangenen Jahre fort, zum anderen möchten wir unsere Aktionäre an dem erfolgreichen Verkauf unserer Großhandelsaktivitäten beteiligen", sagte HELLA CFO Bernard Schäferbarthold. "Auch nach dieser Sonderdividende verfügt HELLA weiterhin über eine solide und starke finanzielle Basis, um konsequent in Zukunftstechnologien sowie weiteres profitables Wachstum zu investieren." Prognose für das Geschäftsjahr 2019/2020 spiegelt hohe Unsicherheiten im Marktumfeld sowie daraus rückläufige Branchenentwicklung wider "Insbesondere aufgrund unserer strategischen Ausrichtung entlang der großen automobilen Markttrends wie Autonomes Fahren und Elektromobilität gehen wir davon aus, dass HELLA auch zukünftig stärker als der Markt wachsen wird", sagte Dr. Rolf Breidenbach. "Allerdings wird sich das Unternehmen der allgemeinen Branchenentwicklung nicht vollends entziehen können. So sind die Märkte insgesamt weiterhin rückläufig und nach wie vor durch hohe Unsicherheiten geprägt. Zugleich investieren wir auch weiterhin deutlich in Forschung und Entwicklung und rechnen mit weiter anziehenden Material- und Personalkosten." Vor dem Hintergrund erwartet HELLA für das laufende Geschäftsjahr 2019/2020 einen währungs- und portfoliobereinigten Konzernumsatz von rund 6,5 Milliarden Euro bis 7,0 Milliarden Euro (Vorjahr portfoliobereinigt knapp 6,8 Milliarden Euro) sowie eine um Restrukturierungsmaßnahmen und Portfolioeffekte bereinigte EBIT-Marge zwischen rund 6,5 bis 7,5 Prozent (Vorjahr portfoliobereinigt 8,4 Prozent). Anlässlich der Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse und des Dividendenvorschlags für das Geschäftsjahr 2018/2019 sowie des Ausblicks für das laufende Geschäftsjahr 2019/2020 findet am 25. Juli 2019 um 09:00 Uhr (CET) ein erläuternder Conference Call statt. Die detaillierte Veröffentlichung der finalen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2018/2019 erfolgt wie angekündigt am 9. August 2019. Hinweis: Diesen Text sowie passendes Bildmaterial finden Sie auch in unserer Pressedatenbank unter: www.hella.de/presse HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt: HELLA ist ein global aufgestelltes, börsennotiertes Familienunternehmen mit mehr als 40.000 Beschäftigten an über 125 Standorten in rund 35 Ländern. Der HELLA Konzern entwickelt und fertigt für die Automobilindustrie Produkte für Lichttechnik und Elektronik und verfügt weiterhin über eine der größten Handelsorganisationen für Kfz-Teile, Zubehör, Diagnose und Serviceleistungen in Europa. Mit mehr als 7.000 Beschäftigten in Forschung und Entwicklung zählt HELLA zu den wesentlichen Innovationstreibern im Markt. Darüber hinaus gehört der HELLA Konzern mit einem Umsatz von 7,1 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2017/2018 zu den Top 40 der weltweiten Automobilzulieferer sowie zu den 100 größten deutschen Industrieunternehmen. Weitere Informationen erhalten Sie von: Dr. Markus Richter Unternehmenssprecher HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker Straße 75 59552 Lippstadt Deutschland Tel.: +49 (0)2941 38-7545 Fax: +49 (0)2941 38-477545 Markus.Richter@hella.com www.hella.com 24.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: HELLA GmbH & Co. 