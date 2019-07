Halle (ots) - Nun soll im Herbst Schluss sein mit dieser so einzigartigen Ära. Hoeneß wird sich zurückziehen aus "seinem" Verein. Man kann das bedauern. Muss es aber nicht. Die Münchener stecken in einer spannenden - noch stockenden - Umbruchphase. Und es drängt sich längst der Eindruck auf: Die sollte auch an der Führung nicht vorübergehen. Es wird Zeit, dass Hoeneß, immerhin 67, den Hut nimmt. Und eigentlich ist es sowieso ein Unding, dass er 2016 nach seiner Haftentlassung wieder Chef des größten deutschen Klubs wurde. Ein Vorbestrafter als Präsident? Anderswo undenkbar! Nicht beim FC Bayern, wo sie dem Patriarchen einst bedingungslos huldigten.



