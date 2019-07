Führender globaler LED-Hersteller vermeidet Zwangsmigration auf SAP S/4HANA-Produkte, erzielt erhebliche Kosteneinsparungen und erhält einen stabileren und schnelleren Support

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -dienstleistungen, der führende Support-Drittanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und ein Salesforce-Partner, gab heute bekannt, dass Seoul Semiconductor, ein globales LED-Entwicklungs- und -Produktionsunternehmen mit Sitz in Südkorea, zur Unterstützung seines SAP-ECC-6.0-Systems von SAP auf Rimini Street umgestellt hat. Infolgedessen konnte Seoul Semiconductor seine jährlichen Wartungskosten um 50 senken, genießt einen besseren Support und kann sein stabiles, robustes ERP-ECC-6.0-System für mindestens 15 weitere Jahre ab dem Zeitpunkt des Wechsels des Unternehmens zu Rimini Street weiter betreiben, um den vollen Support ohne erzwungene Upgrades oder Produktmigrationen beizubehalten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190724005758/de/

Seoul Semiconductor, a global LED development and manufacturing company headquartered in South Korea, has switched from SAP to Rimini Street for support of its SAP ECC 6.0 system. (Photo: Business Wire)

Kostensenkung und Verringerung der Abhängigkeit von einem Einzelanbieter

Seoul Semiconductor verfügt über 50 Niederlassungen weltweit, darunter vier globale Produktionsstätten. Das Unternehmen nutzt die Plattform SAP ECC 6.0 in Verbindung mit einem Lagerverwaltungssystem und ist mit der Funktionalität und Stabilität seines ERP-Systems zufrieden. Das Geschäftsmandat bestand jedoch darin, die Kosten im gesamten Unternehmen zu optimieren und die Abhängigkeit von einem einzigen Anbieter zu reduzieren.

Als SAP sein geplantes Ende des Mainstream-Wartungs-Supportzeitraums für das Produkt ECC 6.0 für 2025 bekannt gab, begann Seoul Semiconductor mit der Suche nach Alternativen, die es ermöglichen würden, das SAP-System weit über das Jahr 2025 hinaus zu nutzen und die hohen Kosten für den jährlichen Support anzugehen. Darüber hinaus wünschte sich das Unternehmen eine Lösung, die es ihm ermöglicht, sein bestehendes SAP-ECC-6.0-System weiterzunutzen, anstatt auf die unausgereifte S/4HANA zu migrieren, was zusätzliches Budget und zusätzliche Ressourcen erfordert hätte. Wartungsdienstleistungen von Drittanbietern wurden als Option betrachtet, um die Abhängigkeit von SAP zu reduzieren und die jährlichen Wartungskosten zu senken. Nach eingehender Prüfung ihrer Optionen entschied sich Seoul Semiconductor schließlich für Rimini Street als Partner, der ihnen helfen konnte, alle ihre Ziele zu erreichen.

"CIOs und IT-Führungskräfte haben die Aufgabe, die Wachstumsstrategie ihres Unternehmens zu unterstützen, die Effizienz zu verbessern und in digitale Transformation zu investieren und gleichzeitig ihre IT-Ausgaben zu senken", sagte Myung-Gi Hong, Vizepräsident für Management-Innovationen bei Seoul Semiconductor. "Bezogen auf unser IT-Gesamtbudget waren die Wartungs- und sonstigen Kosten für den Betrieb unseres SAP-Systems zu hoch. Darüber hinaus waren die Dienstleistungen, die wir von SAP erhielten, im Vergleich zu den Kosten zu gering und wir erhielten nicht einmal Unterstützung für unsere Anpassungen/Add-Ons, was zu einem sehr niedrigen ROI führte. Nach eingehender Analyse und Prüfung der Optionen entschieden wir uns daher, für die Unterstützung unseres SAP-ECC-6.0-Systems zu Rimini Street zu wechseln."

Extrem reaktionsschneller, personalisierter Support

Wie bei allen Kunden von Rimini Street wurde Seoul Semiconductor ein erfahrener Primary Support Engineer (PSE) zugewiesen im Durchschnitt haben die PSEs von Rimini Street 15 Jahre Erfahrung der von einem Team von technischen Experten unterstützt wird, die rund um die Uhr das ganze Jahr über reagieren. Alle Kunden erhalten ebenfalls die branchenführenden Dienstleistungsvereinbarungen (Service Level Agreements, SLAs) des Unternehmens mit einer garantierten Reaktionszeit von 15 Minuten für kritische Probleme (P1) und einer Reaktionszeit von 30 Minuten für P2-Fälle.

"Rimini Street ist ein Unternehmen, das über das Know-how und die Erfahrung verfügt, umfassende Dienstleistungen im Bereich Software-Support für Unternehmen anzubieten. Mit dem Support durch Rimini Street ist Seoul Semiconductor in der Lage, sein aktuelles ERP-System zu warten, unabhängig davon, wann die SAP-Wartungsleistungen für das Produkt ECC 6.0 enden. Wir erhalten von unserem primären Support-Techniker zudem eine sehr individuelle Betreuung unserer Support-Bedürfnisse das war eine ziemlich innovative Veränderung", so Hong weiter. "In diesem Wettbewerbsumfeld besagt unsere IT-Strategie, uns von Herstellerabhängigkeiten zu lösen, in die digitale Transformation zu steuern und zu investieren und unsere technischen Fähigkeiten zu stärken. Rimini Straße ist ein starker und zuverlässiger Partner, der uns hilft, unsere Ziele zu erreichen und mit dem wir eine langfristige Beziehung pflegen wollen."

"CIOs stehen vor der Herausforderung, die gesamten IT-Ausgaben zu senken und gleichzeitig in Projekte zur Unternehmenstransformation zu investieren, um ihren Unternehmen zu helfen, Wettbewerbsvorteile zu erzielen und zu wachsen", so Hyungwook "Kevin" Kim, Ländermanager Südkorea bei Rimini Street. "Durch den Wechsel zu Rimini Street kann Seoul Semiconductor nun zusätzliches Budget, zusätzliche Ressourcen und Zeit auf neue Innovations- und Transformationsinitiativen verwenden."

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (NASDAQ: RMNI), ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Enterprise-Software, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner. Das Unternehmen setzt durch sein innovatives und preisgekröntes Programm seit 2005 neue Maßstäbe bei Supportleistungen für Enterprise-Software und ermöglicht Lizenznehmern von IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce, SAP und anderen Enterprise-Software-Anbietern Einsparungen ihrer Gesamtwartungskosten von bis zu 90 Prozent. Kunden können ihre aktuellen Softwareversionen mindestens 15 Jahre lang beibehalten, ohne dass Upgrades erforderlich werden. Mehr als 1850 Fortune-500-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und sonstige Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen haben sich für Rimini Street als unabhängigen Supportanbieter ihres Vertrauens entschieden. Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie http://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn. (C-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Tatsachen, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie "möglicherweise", "sollte", "würde", "planen", "beabsichtigen", "annehmen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "scheinen", "anstreben", "weiterhin", "zukünftig", "werden", "erwarten", "Prognose" oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen bezüglich unserer Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in diese Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Tatsachen. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: Veränderungen im geschäftlichen Umfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich Inflation und Zinssätze, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, aufsichtsrechtliche und politische Bedingungen, die Einfluss auf die Branche haben, in der Rimini Street tätig ist; widrige Entwicklungen bei laufenden oder neuen Rechtsstreitigkeiten und staatlichen Untersuchungen; der endgültige Betrag und der Zeitpunkt der Rückzahlungen von Oracle im Zusammenhang mit unserem Rechtsstreit; unser Bedarf und unsere Fähigkeit, zusätzliches Kapital oder Fremdfinanzierungen zu günstigen Bedingungen aufzubringen, sowie unsere Fähigkeit, aus Tätigkeiten Cashflows zur Finanzierung verstärkter Investitionen in unsere Wachstumsinitiativen zu generieren; die Hinlänglichkeit unserer Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zur Erfüllung unserer Liquiditätsanforderungen; die Bedingungen und Auswirkungen unserer ausstehenden Vorzugsaktien der Serie A zu 13,00 Prozent; Veränderungen hinsichtlich Steuern, Gesetzen und Richtlinien; Produkt- und Preismaßnahmen von Wettbewerbern; Schwierigkeiten, Wachstum profitabel zu handhaben; der Erfolg unserer jüngst eingeführten Produkte und Serviceleistungen, einschließlich Rimini Street Mobility, Rimini Street Analytics, Rimini Street Advanced Database Security sowie Dienstleistungen für Sales-Cloud- und Service-Cloud-Produkte von Salesforce, zusätzlich zu Produkten und Dienstleistungen, die wir voraussichtlich in naher Zukunft einführen werden; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder des Managementteams von Rimini Street; Ungewissheit in Bezug auf den langfristigen Wert von Beteiligungspapieren von Rimini Street; sowie jene Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift "Risk Factors" (Risikofaktoren) in dem am 9. Mai 2019 eingereichten Quartalsbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-Q sowie regelmäßig durch die zukünftigen Jahresberichte und Quartalsberichte von Rimini Street auf Formblatt 10-K bzw. 10-Q, die aktuellen Berichte auf Formblatt 8-K sowie andere Einreichungen von Rimini Street bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC aktualisiert werden. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street diesbezügliche Verpflichtungen ausdrücklich ab, sofern sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

2019 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine in den USA und anderen Ländern gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street, Inc., und Rimini Street, das Rimini-Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street keine Ansprüche auf eine Zugehörigkeit zu, Billigung von oder Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser Mitteilung genannten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190724005758/de/

Contacts:

Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

+1 925 523-8414

mmcglocklin@riministreet.com