Elon Musk hat es spannend gemacht und die Zahlen einige Minuten später als gedacht veröffentlicht. Jetzt ist es raus: Tesla hat mit 1,12 Dollar je Aktie mehr als doppelt so viel Verlust eingefahren als von Analysten befürchtet. Der GAAP-Nettoverlust beträgt im zweiten Quartal 408 Millionen Dollar. Die Aktie fällt in einer ersten Reaktion deutlich über fünf Prozent. Auch die wichtige Rohmarge ist mit 19 Prozent weit vom eigenen Ziel von 25 Prozent entfernt. Es gibt auch gute Nachrichten: Am Ziel ...

